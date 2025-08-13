HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an Hà Nội bắt Tạ Thị Thùy Dương

Chi Chi |

Tạ Thị Thùy Dương là đối tượng bị truy nã.

‎Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng truy nã Tạ Thị Thùy Dương (SN 1982, trú tại: phường Bồ Đề, Hà Nội).

Công an Hà Nội bắt Tạ Thị Thùy Dương - Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Tạ Thị Thùy Dương. Ảnh: CA Hà Nội

‎Theo hồ sơ, Tạ Thị Thuỳ Dương bị kết án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn và không chấp hành quyết định thi hành án. Ngày 10/12/2024, Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng. ‎

‎Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Công an phường Việt Hưng đã phát hiện Dương đang lẩn trốn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 24/7/2025, Công an phường Việt Hưng đã bắt giữ đối tượng.

‎Hiện Công an phường Việt Hưng đã bàn giao Tạ Thị Thùy Dương cho Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội để điều tra, xử lý theo quy định.

