Công an Hà Nội bắt Nguyễn Mạnh Quỳnh

Theo tin từ Công an Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Quỳnh (19 tuổi, trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Quỳnh. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, vào trưa ngày 19/6, tại thôn Đồng Lạc, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Tổ công tác của Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an huyện Sóc Sơn phát hiện, bắt giữ Nguyễn Mạnh Quỳnh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là 1,124 gam ma túy tổng hợp. Quỳnh khai nhận đã mua ma túy tại khu vực TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên rồi mang về huyện Sóc Sơn để giao cho khách.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.