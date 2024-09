Công an Hà Nội bắt đối tượng cộm cán Bùi Thế Tĩnh

Tối 13/9, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Bùi Thế Tĩnh (39 tuổi, trú tại Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo điều tra, Tĩnh có 2 tiền án về các tội "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích". Đầu năm 2024, Tĩnh nhận thấy khu vực đất dịch vụ Phú Lương có nhiều hộ dân tiến hành xây dựng nhà, mà đa số là người từ nơi khác về.

Lúc này, đối tượng dựng lán bằng thùng container cũ, chuyên bán sơn và vật liệu xây dựng. Tĩnh chủ động tìm đến những công trình mà chủ nhà không phải là người địa phương, đặt vấn đề yêu cầu phải mua sơn, thạch cao, nếu không sẽ đe dọa.

Nếu không mua sơn, thạch cao thì chủ nhà sẽ phải nộp cho Tĩnh từ 5 - 10 triệu đồng gọi là tiền "công trông coi".

Bị can Bùi Thế Tĩnh. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua xác minh, vào tháng 2/2024, thấy anh N. (49 tuổi, trú tại phường Kiến Hưng, Hà Đông) xây nhà, Tĩnh đã yêu cầu anh khi hoàn thiện nhà phải mua vật tư của mình. Tuy nhiên, anh N. không làm theo.

Sau đó, Tĩnh tìm gặp anh N., liên tục chửi bới, đe dọa, rồi gọi điện hẹn anh N. ra quán nước trong khu Phú Lương nói chuyện. Tại đây, Tĩnh ném 1 con dao ra bàn nước, tiếp tục chửi bới, đe dọa, mục đích bắt anh N. phải mua vật tư của mình.

Ngày 7/9, biết nhà anh N. đã sơn xong nhưng vẫn không mua sơn của mình, đối tượng gọi điện bắt phải đưa 10 triệu đồng tiền trông nhà nhưng anh N. không đồng ý.

Chưa dừng lại đó, đêm 8/9, Tĩnh tìm đến nhà anh N. thì gặp cháu D. (con anh N.), đối tượng chửi bới, đe dọa cháu D. Do lo sợ, ảnh hưởng đến gia đình nên, anh N. buộc phải đưa cho Tĩnh 5 triệu đồng.

Hiện, Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.