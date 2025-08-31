HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền

Chi Chi |

Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền, đồng thời tìm bị hại của "nữ quái" này.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Hiền (SN 1985; HKTT: phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Hà Nội bắt Đặng Thị Hiền - Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Thị Hiền

Thủ đoạn của Hiền là đưa ra thông tin gian dối với bị hại là có thể mua căn hộ của các chung cư với suất ngoại giao rẻ hơn với giá thị trường khoảng 30% giá trị căn hộ. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng chi tiêu cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố thông báo ai là bị hại của Đặng Thị Hiền thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an Thành phố (địa chỉ: số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội; SĐT điều tra viên thụ lý 0568787999) để được giải quyết vụ án theo quy định.

