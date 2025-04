Công an Hà Nội bắt Công Văn Long

Ngày 28/4, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP đã tạm giữ hình sự Công Văn Long (55 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội; hiện ở Hai Bà Trưng) để điều tra hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đối tượng Công Văn Long (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, rạng sáng 20/4, Công Văn Long đã có hành vi ném gạch vào khu vực Tượng đài anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đến ngày 24/4, các đơn vị đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi nêu trên là Công Văn Long.

Long là đối tượng có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy và 1 tiền sự về cai nghiện bắt buộc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận do say rượu, không làm chủ được hành vi nên đã có hành vi ném gạch vào khu vực Tượng đài anh hùng Võ Thị Sáu và một nhà dân trên phố Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng vào rạng sáng ngày 20/4.

Ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định tạm giữ hình sự Công Văn Long để điều tra về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.