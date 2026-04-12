HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an Gia Lai cảnh báo và khuyến cáo khẩn đến học sinh và phụ huynh

Hoàng Thanh |

Công an Gia Lai khuyến cáo phụ huynh, học sinh cảnh giác với các chiêu thức lừa đảo mới khi mùa thi cận kề.

Ngày 12-4, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi khuyến cáo đến phụ huynh, học sinh hãy cảnh giác cao độ khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội vào mùa thi.

Theo Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, đây cũng là thời điểm các học sinh bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng nhất. Lợi dụng sự lo lắng của phụ huynh và tâm lý học sinh lúc này, các đối tượng tội phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Công an Gia Lai cảnh báo lừa đảo mùa thi 2026 cần lưu ý ngay - Ảnh 1.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo phụ huynh, học sinh cảnh giác cao độ khi tiếp cận thông tin tuyển sinh trên mạng xã hội - Ảnh minh hoạ

Lợi dụng tâm lý mong muốn con em đỗ đạt và vào được các trường danh tiếng, nhiều đối tượng đã dựng nên những chiêu trò lừa đảo tinh vi, tự xưng có mối quan hệ với nhà trường và yêu cầu phụ huynh chuyển khoản số tiền lớn để bảo đảm con em sẽ đậu.

Thậm chí, các đối tượng còn thông báo mở các khóa luyện thi cấp tốc, quảng bá rầm rộ với cam kết "bao đỗ", "chắc chắn vào đại học". Tuy nhiên, sau khi thu học phí cao thì chỉ tổ chức học qua loa, cắt liên lạc.

Hoặc lợi dụng tâm lý nóng lòng của phụ huynh và thí sinh sẽ gửi thông báo trúng tuyển giả mạo rồi liên hệ yêu cầu đóng phí nhập học "ưu đãi". Các đối tượng cắt, ghép hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra con dấu, logo và tên trường đại học, cao đẳng trong nước một cách tinh vi, giống như thật khiến phụ huynh và học sinh tin tưởng mà không phát hiện là giả mạo.

Thậm chí, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh công an phường gọi điện báo thông tin đăng ký dự thi THPT quốc gia của học sinh chưa chính xác, cần hoàn thiện hồ sơ gấp. Sau đó yêu cầu phụ huynh, học sinh truy cập vào một đường link giả mạo, có chứa mã độc do các đối tượng gửi đến. Nếu thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng như: quét khuôn mặt, nhập thông tin cá nhân thì các đối tượng sẽ âm thầm đánh cắp thông tin ngân hàng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.


Do đó, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo các bậc phụ huynh, các em học sinh hãy cảnh giác cao độ khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội.

Mọi thông tin trúng tuyển chính thức đều phải được công bố công khai trên website chính thức của trường và tuân thủ lịch trình của Bộ GD-ĐT. Nếu nhận được thông báo trúng tuyển thì cần kiểm tra ngay trên website chính thức của trường, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại được công bố công khai để xác minh.

Tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, quét khuôn mặt, truy cập vào các đường link lạ khi có đối tượng giả danh công an, cán bộ nhà nước, cán bộ tuyển sinh gọi điện, nhắn tin. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho công an gần nhất để được hỗ trợ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

00:54
Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

00:44
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại