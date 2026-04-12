Công an Gia Lai cảnh báo và khuyến cáo khẩn đến học sinh và phụ huynh

Ngày 12-4, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi khuyến cáo đến phụ huynh, học sinh hãy cảnh giác cao độ khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội vào mùa thi.

Theo Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, đây cũng là thời điểm các học sinh bước vào giai đoạn ôn thi căng thẳng nhất. Lợi dụng sự lo lắng của phụ huynh và tâm lý học sinh lúc này, các đối tượng tội phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo phụ huynh, học sinh cảnh giác cao độ khi tiếp cận thông tin tuyển sinh trên mạng xã hội - Ảnh minh hoạ

Lợi dụng tâm lý mong muốn con em đỗ đạt và vào được các trường danh tiếng, nhiều đối tượng đã dựng nên những chiêu trò lừa đảo tinh vi, tự xưng có mối quan hệ với nhà trường và yêu cầu phụ huynh chuyển khoản số tiền lớn để bảo đảm con em sẽ đậu.



Thậm chí, các đối tượng còn thông báo mở các khóa luyện thi cấp tốc, quảng bá rầm rộ với cam kết "bao đỗ", "chắc chắn vào đại học". Tuy nhiên, sau khi thu học phí cao thì chỉ tổ chức học qua loa, cắt liên lạc.

Hoặc lợi dụng tâm lý nóng lòng của phụ huynh và thí sinh sẽ gửi thông báo trúng tuyển giả mạo rồi liên hệ yêu cầu đóng phí nhập học "ưu đãi". Các đối tượng cắt, ghép hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra con dấu, logo và tên trường đại học, cao đẳng trong nước một cách tinh vi, giống như thật khiến phụ huynh và học sinh tin tưởng mà không phát hiện là giả mạo.

Thậm chí, các đối tượng lừa đảo còn mạo danh công an phường gọi điện báo thông tin đăng ký dự thi THPT quốc gia của học sinh chưa chính xác, cần hoàn thiện hồ sơ gấp. Sau đó yêu cầu phụ huynh, học sinh truy cập vào một đường link giả mạo, có chứa mã độc do các đối tượng gửi đến. Nếu thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng như: quét khuôn mặt, nhập thông tin cá nhân thì các đối tượng sẽ âm thầm đánh cắp thông tin ngân hàng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản.



Do đó, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo các bậc phụ huynh, các em học sinh hãy cảnh giác cao độ khi tiếp nhận các thông tin trên mạng xã hội.

Mọi thông tin trúng tuyển chính thức đều phải được công bố công khai trên website chính thức của trường và tuân thủ lịch trình của Bộ GD-ĐT. Nếu nhận được thông báo trúng tuyển thì cần kiểm tra ngay trên website chính thức của trường, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại được công bố công khai để xác minh.

Tuyệt đối không thực hiện các yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, quét khuôn mặt, truy cập vào các đường link lạ khi có đối tượng giả danh công an, cán bộ nhà nước, cán bộ tuyển sinh gọi điện, nhắn tin. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho công an gần nhất để được hỗ trợ.