Công an Gia Lai bắt đối tượng tàng trữ ma túy, không liên quan vụ cướp ngân hàng

Ngày 26-1, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Trọng (SN 1993, trú tại khu phố Định Bình, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trần Văn Trọng tại cơ quan công an

Trước đó, vào 14 giờ ngày 25-1-2026, tại số nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, tổ dân phố 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt quả tang Trọng cất giấu trong người 1 túi nilon chứa 7 đoạn ống hút bằng nhựa màu trắng hàn kín hai đầu.

Bên trong các đoạn ống nhựa này đều có chứa chất rắn dạng tinh thể. Đối tượng sau đó khai nhận là ma túy đá. Số ống nhựa chứa chất nghi ma túy trên được phát hiện ở bàn gỗ ở trong phòng khách có 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Thời điểm bắt quả tang Trần Văn Trọng, cơ quan Công an phát hiện 3 đối tượng khác có mặt tại đây. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an khám xét nơi ở của đối tượng Trần Văn Trọng vì tàng trữ chất ma túy chứ không liên quan vụ cướp ngân hàng

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Trọng, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Đáng chú ý, trong quá trình cơ quan công an làm việc tại nơi ở của đối tượng Trần Văn Trọng, rất nhiều người đã đứng ngoài theo dõi và lan truyền thông tin không chính xác rằng công an đã bắt giữ, khám xét nơi ở của nghi phạm liên quan vụ cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng Giao dịch Trà Bá xảy ra trước đó, vào chiều 19-1. Thông tin này là không chính xác.



Rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi quá trình khám xét nơi ở của đối tượng Trần Văn Trọng vì cho rằng công an bắt giữ các đối tượng cướp ngân hàng

Hiện Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tích cực điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong vụ cướp ngân hàng.