Sáng 16-9, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa đột kích 1 quán bar trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột và phát hiện nhiều người dương tính với chất ma túy.

Công an đột kích quán bar Monaco phát hiện nhiều khách dương tính với ma túy

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk xác định đối tượng Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi, ngụ xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) có liên quan đến tội phạm ma túy.

Lâm thường hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cho khách đến chơi tại các quán bar trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột từ khoảng 20 giờ 30 phút ngày hôm trước đến khoảng 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Công an bắt giữa đối tượng Nguyễn Văn Lâm

Sau một thời gian trinh sát, đêm 12-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bắt quả tang Lâm khi đang giao ma túy cho khách tại quán bar Monaco.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lâm tại phường Thành Nhất, lực lượng công an thu giữ 37 gói ma túy Ketamine và 74 viên ma túy MDMA.

Ngay trong đêm, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra quán bar Monaco, bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Vũ Trần Thiện K. (20 tuổi), Tạ Văn T. (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn S. (26 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng). Kết quả test nhanh, 3 đối tượng trên dương tính với chất ma túy.

Tại quán bar, công an thu giữ 1 gói nilon bên trong có chứa ma túy MDMA, nhiều cục ma túy Ketamine cùng các tang vật có liên quan.

Tiến hành test nhanh ma túy đối với toàn bộ khách chơi và nhân viên tại quán bar, công an phát hiện thêm 7 người dương tính với chất ma túy. Trong đó, có 1 nhân viên của quán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để tiếp tục điều tra.