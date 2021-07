Công an Đồng Nai đang làm gì trước thông tin nguyên Giám đốc Sở KH-CN trốn ở Mỹ?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hiện đơn vị này đang báo cáo Bộ Công an đề nghị làm thủ tục truy nã quốc tế ông Phạm Văn Sáng , nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Đồng Nai.

Hiện công an tỉnh đã nhận được thông tin ông Sáng đang trốn tại Mỹ.

Trước đó, từ ngày 5-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng về hành vi vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ngay vào thời điểm tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với ông Sáng thì ông này đã không có mặt tại địa phương.



Theo điều tra ban đầu, ông Sáng có các sai phạm liên quan trong các dự án "Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP" và "Nhà màng nông nghiệp",... thời điểm ông này còn làm Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai. Những sai phạm của ông Sáng đã gây thất thoát của nhà nước 27 tỉ đồng.

Theo nội dung vụ việc, từ trước năm 2015, tỉnh Đồng Nai có chủ trương thực hiện 2 dự án liên quan đến mô hình nghiên cứu, thực nghiệm, sản xuất rau quả theo tiêu chuẩn VietGAP phục vụ nông dân.

Đó là "Dự án nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng (nhà kính) theo tiêu chuẩn VietGAP" đầu tư tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai; được Sở KH-CN hợp đồng với Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Trí Nguyễn (Công ty Trí Nguyễn) phối hợp thực hiện; tổng kinh phí của dự án khoảng gần 87 tỉ đồng (trong đó kinh phí ngân sách nhà nước hơn 16 tỉ đồng, Công ty Trí Nguyễn phải góp trên 70,7 tỉ đồng), thời gian thực hiện từ giữa năm 2015 đến cuối năm 2017.

Dự án thứ hai cũng do Công ty Trí Nguyễn phối hợp thực hiện là "Dự án nhà màng nông nghiệp" với tổng mức đầu tư 14,5 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách, được thực hiện trên diện tích hơn 18.000 m2 cũng tại xã Xuân Đường, vào năm 2015.

Hai dự án này do Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai thuộc Sở KH-CN Đồng Nai thực hiện với sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của ông Phạm Văn Sáng, thời điểm này là Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai (ông Sáng nghỉ hưu năm 2018).

Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai

Kết quả thanh tra sau đó cho thấy, các dự án trên đã có hàng loạt dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng, trong đó có vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Cụ thể đơn vị tham gia chủ lực thực hiện các dự án tại đây là Công ty Trí Nguyễn có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh X. - vợ ông Phạm Văn Sáng. Bà X. là 1 trong 2 thành viên góp vốn thành lập công ty này. Trong tổng số 30 tỉ đồng vốn điều lệ của công ty, bà X. tham gia góp 12,5 tỉ đồng (chiếm 41,67%), thời hạn phải góp vốn là tháng 3-2015. Tuy nhiên, đến năm 2018, bà X. chỉ mới góp… 400 triệu đồng.

Thành viên còn lại cũng chỉ mới góp phần vốn rất nhỏ trong số vốn phải góp và không hề có thủ tục xin điều chỉnh vốn. Theo đó, đơn vị chủ trì dự án đã chỉ dùng vốn ảo. Ngoài ra, các dự án không thực hiện đầy đủ như chủ trương, hơn 28 tỉ đồng ngân sách đã bị chiếm dụng; đơn vị thực hiện dự án không tổ chức lập thẩm định, không phê duyệt thiết kế, tự lựa chọn nhà thầu cung cấp, không xây dựng bản vẽ thiết kế tổng thể, không có cả bản vẽ hoàn công…

Sau khi công an vào cuộc, đến ngày 5-2, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai thuộc Sở KH&CN Đồng Nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Sau nhiều tháng khởi tố đối với ông Phạm Văn Sáng, công an vẫn chưa tìm ra tung tích bị can. Gần đây, một số thông tin trên mạng xã hội cho thấy có thể ông này đang sống tại Mỹ. Người này nói rằng ông Sáng đã đăng tải hình ảnh sử dụng ô tô, những cuộc đi chơi của mình với nickname Bryan Lam trên mạng xã hội. Một ngày qua, tài khoản trên mạng xã hội này đã bị đóng.