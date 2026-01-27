Ngày 27-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố và bắt Nguyễn Dư Thiện Nhân (27 tuổi, xã Lộc Tấn) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nhân

Quá trình điều tra xác định, Nhân không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên vay tiền để sang Campuchia chơi bời.

Do không còn khả năng trả nợ, Nhân nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái của các cá nhân, rồi mang đi cầm cố lấy tiền.

Bằng thủ đoạn thuê xe rồi cầm cố, lấy tiền xe sau trả xe trước, Nhân đã chiếm đoạt 11 xe ô tô, cầm cố được tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng trong năm 2025.

Biết hành vi của mình bị bại lộ, Nhân đã tìm đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Nguyễn Dư Thiện Nhân nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn giải quyết.