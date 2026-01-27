HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an Đồng Nai đã bắt đối tượng chiếm đoạt đến 11 ô tô chỉ trong 1 năm

Uyên Châu |

Nhân thuê nhiều xe ô tô tự lái của các cá nhân, rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 27-1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố và bắt Nguyễn Dư Thiện Nhân (27 tuổi, xã Lộc Tấn) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an Đồng Nai bắt đối tượng lừa đảo ô tô chiếm đoạt 11 xe trong năm 2025 - Ảnh 1.

Đối tượng Nhân

Quá trình điều tra xác định, Nhân không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên vay tiền để sang Campuchia chơi bời.

Do không còn khả năng trả nợ, Nhân nảy sinh ý định thuê xe ô tô tự lái của các cá nhân, rồi mang đi cầm cố lấy tiền.

Bằng thủ đoạn thuê xe rồi cầm cố, lấy tiền xe sau trả xe trước, Nhân đã chiếm đoạt 11 xe ô tô, cầm cố được tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng trong năm 2025.

Biết hành vi của mình bị bại lộ, Nhân đã tìm đến cơ quan công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Nguyễn Dư Thiện Nhân nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn giải quyết.

Hai nghi can vụ án mạng lúc nửa đêm tại công viên Phan Thiết ra đầu thú
Tags

lừa đảo ô tô

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại