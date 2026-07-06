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Công an đồng loạt ra quân điều tra hàng tỷ đồng giao dịch qua mạng, bắt Nguyễn Văn Hậu SN 1991 và 3 người

Chi Chi
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Nguyễn Văn Hậu bị bắt cùng 3 người đàn ông khác trong đường dây phạm pháp quy mô lớn.

Ngày 05/7/2026, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện 01 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng thông qua trang website của hệ thống cá độ bóng đá “Bóng 88”. Đường dây này được tổ chức chặt chẽ, phân cấp thành nhiều tầng, hoạt động với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành trên cả nước.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng đấu tranh, triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị khác triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt ra quân và đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 04 đối tượng gồm: Quách Sỹ Khánh (sinh năm 1982); Nguyễn Trường Đại (sinh năm 1983); Nguyễn Văn Hậu(sinh năm 1991); Văn Cường (sinh năm 1966, cùng trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua tài khoản master, agent của 01 đối tượng (chưa rõ lai lịch) trên ứng dụng Telegram, sau đó phân nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để bán cho người chơi đăng nhập tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá.

Bước đầu điều tra xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch trong đường dây cá cược bóng đá qua mạng lên tới hàng tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

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