Công an đồng loạt khám xét, bắt giữ Trịnh Thị Châm SN 1993 và 11 người

Công an đã bắt quả tang Trịnh Thị Châm (sinh năm 1993, trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 25/9/2026, Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 12 bị can liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 2,3kg ma túy các loại.

Trước đó, hồi 0h20' ngày 07/9/2026, tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt quả tang Trịnh Thị Châm (sinh năm 1993, trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 95,0906g Methamphetamine. Tiếp tục khám xét nơi ở của Châm tại căn phòng trên và xe ô tô của Phạm Tuấn Anh (sinh năm 1984, trú tại thành phố Hà Nội, hiện cùng ở với Châm), lực lượng Công an thu giữ thêm 133,2173g Ketamine; 1,669kg Methamphetamine; 18,9065g MDMA và 213,5852g ma túy tổng hợp gồm MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Tang vật ma túy Cơ quan Công an thu giữ trong chuyên án. Ảnh: CA Bắc Ninh

Từ kết quả bắt quả tang và khám xét, lực lượng Công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Trong ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét nhiều đối tượng tại các địa bàn khác nhau thuộc thành phố Bắc Ninh.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an làm rõ Lại Hữu Sang (sinh năm 1979, trú tại phường Quế Võ, thành phố Bắc Ninh); Võ Quang Trường, (sinh năm 1996, quê Nghệ An, hiện trú tại phường Tân Chi, thành phố Bắc Ninh); Tạ Hoàng Trưởng (sinh năm 1993, trú tại xã Liên Bão, thành phố Bắc Ninh); Nguyễn Xuân Nhã Nam (sinh năm 1983, trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh); Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1994, trú tại phường Tân Chi, thành phố Bắc Ninh); Lã Văn Giang (sinh năm 1992, trú tại phường Lạc Vệ, thành phố Bắc Ninh); Trần Đức Huy (sinh năm 1998, trú tại phường Tiên Du, thành phố Bắc Ninh) có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên người, nơi ở của các đối tượng chủ yếu là Methamphetamine, với tổng khối lượng hơn 101g. Cơ quan Công an cũng làm rõ Đặng Đình Đạt (sinh năm 1996, trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Trịnh Thị Châm vào ngày 05/9/2026.

Các đối tượng liên quan bị Cơ quan Công an bắt giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: CA Bắc Ninh

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an làm rõ thêm các đối tượng có hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1993, trú tại tổ dân phố Minh Phượng, phường Yên Dũng, bị phát hiện có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; lực lượng Công an thu giữ 1,2119g Methamphetamine. Ngô Văn Hùng, sinh năm 1990, trú tại tổ dân phố Sơn Tự, phường Nam Sơn, bị phát hiện có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại nơi ở của Hùng, lực lượng Công an thu giữ một túi chứa tinh thể màu trắng, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy bằng thủy tinh và 3 mảnh giấy bạc có bám chất màu đen.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.