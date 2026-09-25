Quyết định khởi tố lao động tự do Đinh Thị Thảo Hiền

Đinh Thị Thảo Hiền bị khởi tố về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cổng TTĐT Chính phủ vừa đưa tin, VKSND tỉnh Sơn La vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can với 4 đối tượng về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định HB.

Cụ thể, VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Kiên, Phan Anh Trường (cán bộ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Vân Hồ) và Nguyễn Đức Anh (nhân viên Công ty TNHH MTV Sỹ Hà Tây Bắc) cùng về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức"; phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Thị Thảo Hiền (lao động tự do) về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định HB, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La vừa ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố thêm 4 bị can. Các quyết định tố tụng này đã được VKSND tỉnh Sơn La phê chuẩn theo quy định.

Phê chuẩn khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án làm giả tài liệu tại Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định HB. Ảnh: Cổng TTĐT Chính Phủ

Kết quả điều tra xác định, các bị can đã có hành vi liên hệ đặt mua các phiếu kết quả thí nghiệm khống của Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định HB để sử dụng hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình phục vụ việc nghiệm thu, thanh toán với chủ đầu tư.

Trước đó, ngày 16/7/2026, Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Ngô Trí Hảo (Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định HB); Nguyễn Phúc Anh và Trần Công Bình (thí nghiệm viên của Công ty) cùng về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, với vai trò là người trực tiếp quản lý, điều hành Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định HB, địa chỉ tại tổ 18, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, Ngô Trí Hảo đã ký hợp đồng với một số đơn vị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La để thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm chất lượng công trình xây dựng, sau đó giao cho các thí nghiệm viên thực hiện.

Các đối tượng tự lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để giao cho các nhà thầu, đơn vị thi công xây dựng sử dụng vào hồ sơ quản lý chất lượng, làm căn cứ nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các hạng mục công trình theo quy định.

Hành vi của các đối tượng đã làm sai lệch hồ sơ quản lý chất lượng của công trình, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng độ bền và an toàn công trình xây dựng, xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh lực đầu tư, xây dựng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.