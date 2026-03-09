Công an đồng loạt cảnh báo nóng về vấn đề tích trữ xăng, dầu sau khi nhiều nơi treo biển "hết hàng"

Ngày 7/3, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07, Công an TPHCM) và Công an tỉnh Gia Lai đồng loạt phát cảnh báo về nguy cơ cháy nổ khi người dân tích trữ xăng dầu trong nhà.

Theo Công an 2 tỉnh, thành, trước những biến động tăng của giá xăng, dầu do ảnh hưởng của cuộc xung đột quân sự Trung Đông trong những ngày gần đây, trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số người dân mua xăng, dầu với số lượng lớn để tích trữ trong nhà vì tâm lý lo ngại "hết hàng". Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc, nhà ở liền kề hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh.

Việc một số cây xăng treo biển "hết hàng" chỉ là do gián đoạn tạm thời. Bộ Công Thương đã cho biết, nguồn cung xăng dầu cho thị trường cơ bản được bảo đảm đến hết thàng 3/2026.

Vì vậy, Công an 2 tỉnh, thành khuyến cáo người dân:

Nếu buộc phải bảo quản xăng dầu, người dân cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh nắng nóng, tránh xa nguồn lửa, nguồn nhiệt và thiết bị điện; không sang chiết xăng dầu vào chai nhựa, can hoặc vật chứa không đảm bảo an toàn; không để trẻ em tiếp cận khu vực có chứa xăng, dầu.

Trường hợp cần sử dụng bếp dầu, dầu hỏa, người dân phải bảo đảm đúng cách, có người trông coi và tuyệt đối không dùng xăng pha dầu, nhớt để đun nấu.

Cảnh sát đặc biệt lưu ý khi xăng hoặc dầu cháy, lửa sẽ lan rất nhanh, sinh ra nhiều khói độc, gây ngạt và rất khó thoát nạn. Người dân không được dùng nước để dập đám cháy xăng dầu, vì có thể làm đám cháy lan rộng hơn.