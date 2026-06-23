HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an điều tra số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng: Người đàn ông SN 1985 bị bắt khẩn cấp

Duy Anh
|

Công an TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Trần Trung Hiếu - đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc và đánh bạc qua điện thoại, với số tiền cá độ hàng chục tỷ đồng.

Tối 22/6, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá trong dịp diễn ra Giải bóng đá vô địch thế giới Worldcup 2026, vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP ố Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc ước tính hàng chục tỉ đồng.

Đường dây do Trần Trung Hiếu (SN: 1985; Trú tại: 54 Đường Yên Phụ, phường Ba Đình, Hà Nội) cầm đầu.

Công an điều tra số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng: Người đàn ông SN 1985 bị bắt khẩn cấp - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cơ quan điều tra phát hiện Trần Trung Hiếu cùng các đối tượng: Nguyễn Thành Long (SN: 1986; Trú tại: Số 2 ngõ 32 Nguyễn Khiết, phường Hồng Hà, Hà Nội); Trần Mạnh Cường (SN: 1979; Trú tại: 17B Hàm Long, phường Cửa Nam, Hà Nội); Trịnh Tiến Đạt (SN: 1996; Trú tại: P303 A9, Thanh Xuân, Hà Nội), đã sử dụng chủ yếu các thiết bị điện thoại di động để cá độ bóng đá thông qua trang bong88.

Công an điều tra số tiền giao dịch hàng chục tỷ đồng: Người đàn ông SN 1985 bị bắt khẩn cấp - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ của các đối tượng phục vụ Đánh bạc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 13/6, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, với tổng số tiền cá độ ước tính hàng chục tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đang tiếp tục xác minh làm rõ, triệu tập các đối tượng có hành vi Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc còn lại trong vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an điều tra các giao dịch chuyển khoản lên tới 47,8 tỷ đồng: Một cô gái SN 2005 bị bắt
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

VnExpress

bắt tạm giam

thành phố Hà Nội

lệnh bắt tạm giam

báo dấn trí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

Nghẹt thở giây phút ập vào 'Trung tâm lừa đảo' trong nhà nghỉ Bảo Ly, gần 90 người tra tay vào còng

01:23
34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

34 Chủ tịch, Giám đốc của 27 công ty bị gọi tên trong đại án 2.700 tỷ đồng, người dân kiểm tra ngay

01:49
Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

Tất cả người dân đang nhận lương hưu lưu ý loại giấy tờ hết hạn trước 1/7

01:01
Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

Chỉ đạo nóng của Phó Thủ tướng cho dự án 8,3 tỷ USD của Việt Nam, kết nối thẳng sang Trung Quốc

01:39
Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

Xuất hiện đối thủ mới của Honda Future: Ngập tràn công nghệ, giá quy đổi 35 triệu đồng

01:03
Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

Đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 15 năm vẫn nhận lương hưu từ 1/7

00:59
Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

Thảm kịch trực thăng Brazil: Ngôi sao âm nhạc và 5 người khác thiệt mạng sau va chạm giữa không trung

01:14
MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

MG4 Urban sắp ra mắt Đông Nam Á: Chạy hơn 500 km/lần sạc, dễ về Việt Nam “đấu” với Geely EX2 lẫn BYD Dolphin

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại