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Công an điều tra số tiền giao dịch gần 11 tỷ đồng: 10 người đàn ông bị bắt khẩn cấp

Duy Anh
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Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" với số tiền đánh bạc lên đến gần 11 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; các quyết định và lệnh bắt, giữ người được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.

Công an điều tra số tiền giao dịch gần 11 tỷ đồng: 10 người bị bắt khẩn cấp - Ảnh 1.
Công an điều tra số tiền giao dịch gần 11 tỷ đồng: 10 người bị bắt khẩn cấp - Ảnh 2.

Các đội tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện một số đối tượng có hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.

Tiến hành xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của 10 đối tượng, gồm:

Lê Văn Đồng (sinh năm 1969), Nguyễn Viết Thắng (sinh năm 1993), Nguyễn Anh Tùng (sinh năm 1995) đều trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên;

Bùi Văn Trường (sinh năm 1990), Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1984) đều trú tại xã An Khánh, thành phố Hải Phòng;

Trần Văn Toàn (sinh năm 1984) trú tại phường An Hải, thành phố Hải Phòng;

Phạm Đình Thế Anh (sinh năm 1998) trú tại phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng;

Kiều Văn Hùng (sinh năm 1997) trú tại phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng;

Vũ Văn Tiến (sinh năm 1994) trú tại phường Dĩ An, thành phố Hồ Chí Minh;

Lê Quốc Hiếu (sinh năm 1970) trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Bước đầu xác định, từ ngày 22/6 đến 29/6, số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là 10.615.900.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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