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Công an điều tra số tài sản trị giá 263 triệu đồng: 5 nhân viên đã ra đầu thú

Duy Anh
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Các đối tượng thừa nhận đã thực hiện 3 lần trộm cắp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 3 tấn hạt nhựa ABS của công ty.

Tối 4/10, Công an TP Đồng Nai thông tin, với tinh thần chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, Đồn Công an KCN Biên Hòa đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam, KCN Biên Hòa 2.

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Đồn Công an KCN Biên Hòa vận động các đối tượng đã ra đầu thú (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, ngày 1/10, Đồn Công an KCN Biên Hòa tiếp nhận thông tin từ Công ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam về việc qua kiểm kê kho phát hiện thiếu 3 tấn hạt nhựa ABS, trị giá theo hồ sơ doanh nghiệp hơn 263 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an KCN Biên Hòa nhanh chóng triển khai xác minh, thu thập tài liệu, làm việc với những người liên quan và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc.

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Các đối tượng tại ví trí đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Sau quá trình đấu tranh, đến ngày 2/10, 5 đối tượng liên quan là tài xế, lơ xe, công nhân và quản lý kho thuộc Công ty trên đã đến Đồn Công an KCN Biên Hòa đầu thú, khai nhận hành vi. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã thực hiện 3 lần trộm cắp, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 3 tấn hạt nhựa ABS của Công ty Tenma trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9/2026.

Kết quả trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an KCN Biên Hòa; qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Từ vụ việc, Đồn Công an KCN Biên Hòa khuyến cáo các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ tài sản, nhất là đối với nguyên vật liệu, thành phẩm và phế liệu có giá trị. Doanh nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ quy trình nhập, xuất, bảo quản, vận chuyển hàng hóa; phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận; tổ chức kiểm kê định kỳ, đột xuất để kịp thời phát hiện chênh lệch, bất thường.

Việc xuất, nhập hàng hóa cần có đầy đủ chứng từ, xác nhận của người có thẩm quyền và được kiểm tra trước khi đưa ra khỏi kho, doanh nghiệp. Đồng thời, kiểm soát chặt phương tiện, người giao nhận; ghi nhận đầy đủ thông tin phương tiện và thời gian ra vào.

Hệ thống camera cần được bố trí tại các vị trí trọng yếu như cổng ra vào, kho hàng, khu vực xuất nhập, bãi xe, nơi tập kết phế liệu; thường xuyên kiểm tra, bảo đảm hoạt động ổn định và lưu trữ dữ liệu phục vụ truy xuất khi cần thiết. Doanh nghiệp cũng cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên, người lao động nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, kịp thời báo cáo khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khi xảy ra mất tài sản hoặc phát hiện dấu hiệu tội phạm, doanh nghiệp cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an; đồng thời bảo vệ hiện trường, giữ nguyên dấu vết, bảo quản dữ liệu camera, sổ sách, chứng từ và các tài liệu liên quan để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

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