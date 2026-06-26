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Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 2,2 tỷ đồng của một người phụ nữ SN 1991

Duy Anh
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Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh bị cáo buộc đã lợi dụng giấy ủy quyền của một nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển tiền, rút tiền và chiếm đoạt 2,2 tỷ đồng.

Ngày 25/6, Bộ Công an thông tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa đầu tư (Visa D8) sang Hàn Quốc.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1991, trú tại phường Liên Hoà, Quảng Ninh) làm Giám đốc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng Ánh vẫn quảng bá, tư vấn cho khách hàng về khả năng thực hiện thủ tục xin Visa D8 (diện đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc).

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý mong muốn được ra nước ngoài đầu tư, làm việc, Ánh đã hướng dẫn anh T.V.H. thực hiện nhiều thủ tục như đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 2,2 tỷ đồng vào tài khoản của người phụ nữ SN 1991 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Ánh (Ảnh: Bộ Công an).

Tin tưởng vào những cam kết của đối tượng, gia đình anh H. đã chuyển tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, trong đó có 200 triệu đồng chi phí làm thủ tục và 2 tỷ đồng tiền đầu tư theo hướng dẫn.

Sau khi số tiền được chuyển vào tài khoản tại Hàn Quốc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã lợi dụng giấy ủy quyền của nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển, rút tiền, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư.

Trong quá trình này, đối tượng liên tục đưa ra những thông tin không đúng sự thật, viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, che giấu hành vi phạm tội. Chỉ đến khi gia đình nạn nhân trực tiếp làm việc với ngân hàng tại Hàn Quốc mới phát hiện số tiền trong tài khoản đã bị rút gần hết.

Quá trình điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Ánh được thực hiện với mục đích chiếm đoạt tài sản ngay từ đầu. Đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, sử dụng các thủ tục liên quan đến đầu tư, chứng minh tài chính và giao dịch ngân hàng quốc tế để tạo lòng tin, khiến nạn nhân giao số tiền lớn.

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 2,2 tỷ đồng vào tài khoản của người phụ nữ SN 1991 - Ảnh 2.

Ngoài ra, người dân cần chủ động kiểm tra, xác minh thông tin từ các cơ quan chức năng trước khi thực hiện các thủ tục đưa người ra nước ngoài lao động, học tập, đầu tư, kinh doanh.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân cũng nâng cao cảnh giác trước các hình thức môi giới, tư vấn đưa người ra nước ngoài trái quy định; không để sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý nóng vội trở thành cơ hội để các đối tượng xấu lợi dụng, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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