HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an điều tra giao dịch chuyển khoản 1.050.010.000 đồng của nam thanh niên SN 1999

Nam An
|

Ngày 7/5, Công an phường An Bình đã nhanh chóng xác minh và hỗ trợ anh N.T.Đ nhận lại hơn 1 tỷ đồng chuyển khoản nhầm.

Ngày 7/5, Công an phường An Bình (thành phố Cần Thơ) nhận được thư cảm ơn của người dân về việc hỗ trợ nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản trên điện thoại.

Theo đó, do sơ suất trong quá trình chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng điện tử, anh N.T.Đ, sinh năm 1999, trú tại xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã chuyển nhầm số tiền 1.050.010.000 đồng (một tỷ không trăm năm mươi triệu lẻ mười nghìn đồng) vào tài khoản của một người không quen biết, sinh sống tại phường An Bình, thành phố Cần Thơ.

Hình ảnh anh N.T.Đ nhận lại tiền trước sự chứng kiến của cán bộ Công an phường An Bình

Sau khi phát hiện sự việc, anh N.T.Đ vô cùng lo lắng vì đây là số tiền phục vụ cho công việc và sinh hoạt của gia đình. Anh Đ. đã nhanh chóng liên hệ với Công an phường An Bình để nhờ hỗ trợ.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự tận tâm và khẩn trương trong công việc, cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình đã nhanh chóng xác minh, qua đó gặp gỡ, vận động người được chuyển nhầm tiền hỗ trợ anh N.T.Đ nhận lại số tiền hơn 01 tỷ đồng nói trên.

TIN LIÊN QUAN

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và thái độ tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình, anh Đ. đã gửi thư cảm ơn để bày tỏ sự trân trọng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình. Trong thư, anh đánh giá cao tinh thần gần dân, sát dân, hết lòng hỗ trợ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Công an phường, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Việc làm trên tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường An Bình trong công tác phục vụ Nhân dân, kịp thời hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến.

Tags

báo công an

Tin ngắn

báo mới

chuyển khoản nhầm

Cần Thơ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

01:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại