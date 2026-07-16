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Công an điều tra giao dịch 50.000.000 đồng chuyển từ NH Agribank tới NH Vietinbank, Nguyễn Thị Kim Thoa SN 1986 được mời tới làm việc

Minh Ánh
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Công an địa phương nhnah chóng xác định nguồn gốc số tiền lạ.

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Tuyên Quang, ngày 5/7/2026, Công an xã Nghĩa Thuận tiếp nhận đơn trình báo của một công dân hiện đang làm việc tại địa bàn xã về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được một số tiền lớn từ người lạ.

Cụ thể, anh Đinh Tiến Nam thường trú tại thôn Tam Sơn 3 xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang, phát hiện tài khoản ngân hàng Viettinbank của mình nhận được số tiền 50.000.000đ từ một tài khoản hoàn toàn xa lạ không rõ nội dung chuyển tiền.

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Nhận thức được số tiền không phải tài sản của mình, anh Phong đã liên hệ với ngân hàng Agribank có tài khoản chuyển nhầm, liên lạc với chủ tài khoản chuyển tiền, nhưng đều không liên lạc được và không có phản hồi.

Qua sự việc anh Nam đã ý thức được đây đây có thể là số tiền do người khác chuyển nhầm và lo ngại là một trong những thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo, công nghệ cao đang diễn ra phức tạp, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật trên địa bàn nơi cư trú và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Do đó anh Nam đã nhanh chóng làm đơn trình báo và đến cơ quan Công an để giao nộp, phối hợp giải quyết.

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Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Thuận đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và ngân hàng liên quan để tiến hành tra soát, xác minh danh tính chủ tài khoản chuyển tiền. Sau một thời gian xác minh kỹ lưỡng, lực lượng Công an xã đã xác định được người chuyển nhầm là Nguyễn Thị Kim Thoa (sinh năm 1986, thường trú tại địa chỉ 157/43/3 đường 14 tháng 9, phường 6 tỉnh Vĩnh Long) do sơ xuất trong quá trình thao tác chuyển khoản trên điện thoại nên đã bấm nhầm số tài khoản.

Được sự hướng dẫn và chứng kiến của Công an xã Nghĩa Thuận và Công an Phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long. Anh Đinh Tiến Nam đã làm thủ tục chuyển hoàn trả lại toàn bộ số tiền 50.000.000đ cho chị Nguyễn Thị Kim Thoa. Nhận lại được tài sản, Chị Nguyễn Thị Kim Thoa đã vô cùng xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tinh thần trách nhiệm của tập thể Công an xã Nghĩa Thuận cũng như sự thật thà, tử tế của Đinh Tiến Nam.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Tuyên Quang﻿

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