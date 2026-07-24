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Công an điều tra cọc tiền mặt 100 triệu đồng nằm chỏng chơ bên đường, người phụ nữ ở Hà Nội được mời làm việc với cơ quan chức năng

Minh Ánh
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Rà soát thông tin trên giấy tờ đi kèm, công an phường Xuân Phương nhanh chóng xác minh được chủ nhân của số tiền.

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Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, khoảng 9h40 ngày 23/7/2026, Công an phường Xuân Phương tiếp nhận tin báo của người dân về việc nhặt được một chiếc ví da màu đen trên tuyến đường Phan Tây Nhạc, phường Xuân Phương. Qua kiểm tra, người dân phát hiện bên trong ví có giấy tờ tùy thân và số tiền mặt 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đồng chí Nguyễn Chí Mạnh, Phó Trưởng Công an phường Xuân Phương đã trực tiếp chỉ đạo Tổ Cảnh sát trật tự khẩn trương xác minh chủ sở hữu tài sản.

Dựa vào thông tin trên giấy tờ, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng rà soát thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời triển khai các biện pháp xác minh, liên hệ với người bị mất tài sản nhằm sớm hoàn tất việc trao trả theo đúng quy định.

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Thiếu tá Vương Trí Đồng – Cán bộ tổ CSTT trao trả lại tài sản

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Chỉ sau thời gian ngắn, Công an phường đã xác định chủ sở hữu tài sản là bà Đ.T.H và mời đến trụ sở để thực hiện các thủ tục nhận lại tài sản.

Tại trụ sở Công an phường Xuân Phương, toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cùng chiếc ví và các giấy tờ cá nhân đã được trao trả đầy đủ, nguyên vẹn cho bà Đ.T.H.

Xúc động khi nhận lại tài sản, bà H gửi lời cảm ơn tới Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân Phương vì tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản cho người dân.

Theo Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội﻿

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công an

100 triệu đồng

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