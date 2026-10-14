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Công an điều tra 41 lần chuyển khoản 2,58 tỷ đồng: Bắt giam Phạm Xuân Thưởng SN 1986

Chi Chi
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Công an bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (SN 1986, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Thưởng (SN 1986, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra xác định, bị can bị cáo buộc sử dụng nhiều thông tin gian dối liên quan đến vay tiền, đầu tư tài chính và kinh doanh sim số đẹp để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đề nghị những người có giao dịch liên quan chủ động cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2024, Thưởng quen biết bà N.T.H. qua mạng xã hội Tinder. Đến đầu năm 2025, Thưởng nhiều lần vay tiền của bà H. với các khoản khác nhau. Sau một số lần vay, Thưởng có trả lại tiền nhưng không đầy đủ. Đến cuối tháng 4/2025, số tiền còn nợ là 328 triệu đồng.

Công an điều tra 41 lần chuyển khoản 2,58 tỷ đồng: Bắt giam Phạm Xuân Thưởng SN 1986 - Ảnh 1.

Thưởng tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Từ đầu tháng 5/2025, Thưởng tiếp tục đưa ra thông tin cần tiền làm ăn để vay của bà H., nhưng thực tế sử dụng tiền đầu tư vàng trên sàn giao dịch điện tử Forex. Để tạo lòng tin, Thưởng gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Phú Quốc mang tên mình. Ngày 31/5/2025, theo yêu cầu của bà H., Thưởng ký giấy đặt cọc đất. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, thửa đất được đề cập trong giấy tờ này đã được bán từ năm 2018.

Trong tháng 6 và tháng 7/2025, Thưởng tiếp tục đưa ra lý do cần tiền chuộc lại căn nhà đang thế chấp, cầm cố để vay tiền của bà H., nhưng số tiền này cũng được sử dụng để đầu tư trên sàn Forex.

Đáng chú ý, từ cuối tháng 7 đến cuối tháng 8/2025, Thưởng đưa ra thông tin kinh doanh sim số đẹp mạng Gmobile, cung cấp danh sách sim kèm giá mua, giá bán và mức lợi nhuận dự kiến. Thưởng đề nghị bà H. chuyển tiền trực tiếp cho môt ngườI mà Thưởng tự giới thiệu là đồng nghiệp cũ của mình, với lý do thanh toán tiền mua sim.

Tin tưởng thông tin được cung cấp, bà H. đã thực hiện 41 lần chuyển khoản cho “đồng nghiệp” của Thưởng với tổng số tiền hơn 2,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo lời khai của Thưởng, trong số 41 giao dịch được giới thiệu là mua sim, thực tế chỉ có 3 sim được mua bán. Thưởng đã chuyển trả cho bà H. hơn 1,268 tỷ đồng; số tiền hơn 1,312 tỷ đồng còn lại chưa được hoàn trả.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ đầu năm đến cuối tháng 8/2025, Thưởng sử dụng số tiền chiếm đoạt của bà H. để đầu tư vàng trên sàn Forex, sau đó thua lỗ và không còn khả năng hoàn trả.

Để phục vụ công tác điều tra, xác minh toàn diện vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị những cá nhân đã cho Phạm Xuân Thưởng vay tiền, chuyển tiền hoặc có giao dịch liên quan nhưng chưa được hoàn trả, cũng như những người có thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án, chủ động liên hệ cung cấp thông tin.

Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điều tra viên tiếp nhận thông tin: Nguyễn Xuân Thanh, số điện thoại 0942082828.

Cơ quan Công an đề nghị những người liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT CATP Đà Nẵng

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