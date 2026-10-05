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Công an đề nghị 680 chủ ô tô trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội

Trang Anh
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Phòng CSGT đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc nộp phạt nguội theo quy định.

Công an Thành phố Bắc Ninh vừa công bố danh sách phạt nguội lỗi vi phạm tốc độ. Theo đó, trong thời gian từ ngày 21/9/2026 đến ngày 27/9/2026, qua hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Bắc Ninh đã phát hiện 680 trường hợp chạy quá tốc độ.

Phòng CSGT Bắc Ninh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Xem chi tiết danh sách phạt nguội online TẠI ĐÂY:

Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 1.
Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 2.
Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 3.
Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 4.
Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 5.
Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 6.

Cách tra cứu phạt nguội mới nhất năm 2026

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt "nguội" thông qua ứng dụng VneTraffic.

Mức phạt lỗi vượt quá tốc độ mới nhất năm 2026

Công an đề nghị 680 chủ phương tiện trong danh sách nhanh chóng nộp phạt nguội - Ảnh 7.
Danh sách hơn 400 phương tiện phạt nguội, chủ xe nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

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