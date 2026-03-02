HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Công an đề nghị 592 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau khẩn trương liên hệ, nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Nam An |

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Ninh Bình) vừa công bố danh sách phạt nguội do hệ thống camera AI ghi nhận từ ngày 6/2/2026 đến ngày 17/02/2026.

Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Ninh Bình thông báo kết quả ghi nhận phương tiện vi phạm giao thông đường bộ từ ngày 6/2/2026 đến ngày 17/02/2026.

Theo danh sách, tổng số phương tiện vi phạm là 592 trường hợp.

Hình ảnh phương tiện vi phạm giao thông do camera AI ghi lại

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; Không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường; Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định...

Danh sách phương tiện, thời gian và hành vi cụ thể xem tại đây!

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

