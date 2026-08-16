Công an có thông báo quan trọng liên quan đến VNeID: Người dân cần chú ý

Công an phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một trường hợp có nguy cơ bị lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

Ngày 12/8, Công an phường Âu Cơ tiếp nhận thông tin từ anh Vũ Tiến Hoàng Vĩ (sinh năm 2003, hiện tạm trú tại phường Âu Cơ) về việc nhận được cuộc gọi của người tự xưng là cán bộ Công an phường, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID.

Các đối tượng yêu cầu anh Vĩ đến trụ sở Công an phường để thực hiện thủ tục. Khi biết anh Vĩ bận và chưa thể đến ngay, đối tượng chuyển sang hướng dẫn thực hiện từ xa, gửi đường link và yêu cầu anh tìm kiếm, tải, cài đặt ứng dụng rồi làm theo các bước được hướng dẫn. Đây là thủ đoạn nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị, từ đó có thể tiếp cận thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người bị hại.

Cán bộ Công an phường Âu Cơ hướng dẫn anh Vĩ sử dụng tài khoản mạng xã hội an toàn

Nhận thấy những dấu hiệu bất thường, cán bộ Công an phường Âu Cơ đã kịp thời phân tích phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, hướng dẫn anh Vĩ dừng trao đổi và không thực hiện các yêu cầu trên. Anh Vĩ được khuyến cáo không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP; không chuyển tiền và không tải, cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc.

Qua vụ việc, Công an phường Âu Cơ khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, đặc biệt khi yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật hoặc cài đặt ứng dụng. Khi phát sinh thủ tục liên quan đến định danh điện tử, người dân cần chủ động xác minh thông tin qua cơ quan Công an hoặc đến trực tiếp trụ sở để được hướng dẫn, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ