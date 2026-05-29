HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an có thông báo quan trọng đến tất cả người dân giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Kim Linh
|

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, lợi dụng sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trên không gian mạng thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều nền tảng

Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, các đối tượng lừa đảo đã triển khai kịch bản tinh vi đánh vào tâm lý của nhiều người dân, nhất là những người đang thất nghiệp, có thu nhập thấp hoặc có nhiều thời gian muốn kiếm tiền nhanh nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng thường quảng cáo hào nhoáng về mô hình "thuê robot AI" tự động livestream bán hàng 24/7, cam kết người tham gia không cần trực tiếp vận hành nhưng vẫn nhận được hoa hồng “khủng” chảy về tài khoản ngay cả khi đang ngủ.

Khi người dân tham gia, các đối tượng sẽ yêu cầu người dùng nộp tiền “kích hoạt” các gói thuê AI với giá từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng. Thực chất, các buổi livestream là video phát lại từ các nền tảng khác, không có hoạt động giao thương thực tế; hệ thống lấy tiền của người tham gia sau để chi trả lợi nhuận ảo cho người trước nhằm tạo lòng tin. Khi đã gom đủ tiền, các đối tượng sẽ đánh sập website, ứng dụng nhằm cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tiền của người dân.

Không những thế, khi tham gia vào hệ thống này, người dùng phải cấp quyền truy cập vào thiết bị (điện thoại di động, máy tính hay Laptop) và yêu cầu cung cấp thông tin về Căn cước, số điện thoại, tài khoản ngân hàng… nhằm mục đích sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật

Công an tỉnh Ninh Bình cảnh báo người dân có thể gặp phải rủi ro bị lừa đảo công nghệ cao khi đầu tư vào hệ thống "livestream ảo" trên không gian mạng

Để tránh trở thành nạn nhân bị lừa đảo từ nền tảng “kiếm tiền thụ động” qua AI livestream, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối cảnh giác với các lời mời chào kiếm tiền dễ trên không gian mạng với nhuận cao bất thường và phi lý so với các hoạt động kinh doanh thực tế.

- Không cung cấp Căn cước, Số điện thoại, mã OTP hay cấp quyền truy cập thiết bị cho các ứng dụng lạ.

- Không chuyển tiền đầu tư vào tài khoản cá nhân hay các tổ chức không có tư cách pháp nhân rõ ràng.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò “kiếm tiền thụ động” qua AI livestream, kiểm chứng thông tin kỹ lưỡng và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình

Loài động vật khổng lồ dài tới 7m từng hiện diện ở Phú Quốc, Cần Giờ: Tình trạng hiện nay đầy tiếc nuối
﻿
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại