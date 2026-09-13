Công an có lưu ý quan trọng đến người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, người tham gia cần chủ động tìm hiểu kỹ các điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ trước khi ký kết.

Theo Công an thành phố Hà Nội, Bảo hiểm nhân thọ ngày càng được nhiều người dân quan tâm như một giải pháp bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe; đồng thời, một số sản phẩm còn có yếu tố tích lũy hoặc đầu tư theo thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, người tham gia cần chủ động tìm hiểu kỹ các điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ trước khi ký kết.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến đầu năm 2026, toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ có 11.179.030 hợp đồng đang có hiệu lực, với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt hơn 145.085 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy bảo hiểm nhân thọ có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích tài chính của hàng triệu người dân.

Tuy nhiên, đây là loại sản phẩm có tính chất tương đối phức tạp, thời hạn hợp đồng thường kéo dài, kèm theo nhiều điều khoản, điều kiện về quyền lợi, nghĩa vụ, mức phí, thời gian đóng phí, điều khoản loại trừ, điều kiện chi trả và giá trị hoàn lại.

Thực tế cho thấy, một bộ phận người tham gia bảo hiểm chưa dành thời gian tìm hiểu đầy đủ nội dung hợp đồng mà chủ yếu dựa vào sự giới thiệu, tư vấn của đại lý hoặc người quen. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc có nhu cầu dừng hợp đồng trước hạn, quyền lợi thực tế có thể không giống với kỳ vọng ban đầu. Nếu các nội dung liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, điều khoản loại trừ, thời hạn đóng phí, điều kiện chi trả, giá trị hoàn lại hoặc việc kê khai thông tin không được hiểu rõ, giữa người mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể phát sinh bất đồng, tranh chấp, khiếu nại.

Chủ động tìm hiểu kỹ trước khi ký hợp đồng

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, người dân không nên chỉ quan tâm đến số tiền phải đóng hoặc số tiền dự kiến được nhận mà cần tìm hiểu đầy đủ các nội dung của hợp đồng như: phạm vi bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm, mức phí và thời gian đóng phí, điều kiện được chi trả, các trường hợp loại trừ và nghĩa vụ của người tham gia.

Đặc biệt, cần đọc kỹ quy tắc, điều khoản sản phẩm, phụ lục hợp đồng và các nội dung liên quan đến quyền lợi bảo hiểm. Đối với sản phẩm có yếu tố tích lũy hoặc đầu tư, người tham gia cần phân biệt rõ quyền lợi được bảo đảm với quyền lợi mang tính minh họa hoặc phụ thuộc vào kết quả đầu tư; đồng thời tìm hiểu đầy đủ các khoản phí có liên quan.

Người dân không nên chỉ dựa vào lời giới thiệu hoặc các con số minh họa về quyền lợi trong tương lai để quyết định tham gia mà cần yêu cầu tư vấn rõ ràng, đầy đủ và dành thời gian đọc, đối chiếu nội dung hợp đồng trước khi ký xác nhận.

Kê khai thông tin trung thực, chính xác

Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng khi tham gia bảo hiểm là việc kê khai thông tin. Người dân cần cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác các thông tin theo yêu cầu của doanh nghiệp bảo hiểm, nhất là những nội dung liên quan đến sức khỏe, bệnh sử và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc đánh giá rủi ro.

Không nên vì muốn nhanh chóng hoàn tất hồ sơ hoặc nghe theo hướng dẫn không đầy đủ mà bỏ qua những thông tin quan trọng. Việc kê khai thiếu hoặc không chính xác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khi xảy ra sự kiện bảo hiểm và trở thành nguyên nhân phát sinh tranh chấp.

Đối với trường hợp có nhu cầu dừng hoặc chấm dứt hợp đồng trước hạn, người tham gia cũng cần tìm hiểu kỹ. Không nên mặc nhiên cho rằng toàn bộ số tiền đã đóng sẽ được nhận lại đầy đủ. Giá trị hoàn lại và các quyền lợi còn lại phụ thuộc vào từng sản phẩm, thời gian tham gia và các điều khoản cụ thể trong hợp đồng. Trước khi quyết định, người dân nên yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp đầy đủ thông tin về giá trị hoàn lại, quyền lợi còn lại và những ảnh hưởng có thể phát sinh.

Chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Để hạn chế rủi ro và tranh chấp, người dân cần đọc kỹ hợp đồng và các tài liệu liên quan trước khi ký; chủ động hỏi rõ những nội dung chưa hiểu; đặc biệt lưu ý các điều khoản loại trừ, thời gian chờ, điều kiện chi trả, nghĩa vụ đóng phí và những trường hợp có thể ảnh hưởng đến quyền lợi.

Bên cạnh đó, cần kê khai thông tin đầy đủ, trung thực, chính xác; kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi xác nhận; lưu giữ hợp đồng, chứng từ và các tài liệu liên quan; chủ động theo dõi thời hạn hợp đồng và việc đóng phí. Đối với sản phẩm có yếu tố đầu tư, cần xác định rõ quyền lợi nào được bảo đảm và quyền lợi nào phụ thuộc vào kết quả đầu tư.

Khi phát sinh bất đồng, người tham gia cần bình tĩnh trao đổi với doanh nghiệp bảo hiểm, thực hiện quyền khiếu nại, phản ánh hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật; không để bức xúc dẫn đến những hành vi quá khích, gây mất an ninh, trật tự.

Bảo hiểm nhân thọ có ý nghĩa trong việc hỗ trợ bảo vệ tài chính cho cá nhân và gia đình, nhưng hiệu quả của hợp đồng phụ thuộc rất lớn vào việc các bên hiểu đúng và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của mình. "Đọc kỹ - hỏi rõ - kê khai đúng - hiểu đầy đủ - thực hiện đúng" là những nội dung người dân cần ghi nhớ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Việc chủ động tìm hiểu ngay từ đầu không chỉ giúp mỗi người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài mà còn góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Theo Công an thành phố Hà Nội