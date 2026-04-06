Công an chưa nhận được khiếu nại về mua vàng theo giấy hẹn của Bảo Tín Minh Châu

MINH TUỆ |

Đại tá Chu An Thanh cho biết, đến nay Công an Hà Nội chưa nhận được khiếu nại, tố giác nào của người dân về việc mua vàng theo giấy hẹn.

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn thành phố.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (PC03) thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Theo lãnh đạo Phòng PC03 Công an Hà Nội, quá trình điều tra, cảnh sát thu giữ được nhiều tài liệu, vàng nguyên liệu. Đại tá Thanh cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ nguồn gốc số vàng này để có hướng xử lý.

Trước câu hỏi của phóng viên về việc khách hàng của Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhưng chỉ nhận được giấy hẹn, Đại tá Chu An Thanh cho hay đến nay Công an Hà Nội chưa nhận được khiếu nại, tố giác nào của người dân.

"Đây là giao dịch dân sự. Nếu có khiếu nại, tố giác, Công an Hà Nội sẽ làm rõ từng trường hợp", ông Thanh nói và cho biết đến nay, Bảo Tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Công an Hà Nội chưa nhận khiếu nại về mua vàng Bảo Tín Minh Châu năm 2026 - Ảnh 1.

Ông Vũ Minh Châu bị khởi tố về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 2/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu về tội Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Từ 28/10/2024 đến nay, Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Vũ Minh Châu sang bà Phạm Lan Anh (chung sống với nhau như vợ chồng).

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú (trưởng ban trợ lý độc lập) chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế, gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Exel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Theo dữ liệu bước đầu được trích xuất trong giai đoạn 2020-2023 trên phần mềm Hivi của công ty, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, cơ quan chức năng thu giữ: 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.

