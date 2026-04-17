Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Công an tỉnh Nghệ An mới đây đã có cảnh báo về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân từ việc cài đặt các phần mềm theo dõi, định vị được giao bán trên mạng xã hội.

Theo đó, thời gian gần đây đã xuất hiện tình trạng một số tài khoản mạng xã hội Facebook rao bán, quảng cáo công khai dịch vụ “Cài đặt phần mềm theo dõi, định vị, nghe lén trên điện thoại di động”.

Nhiều người vì lý do cá nhân hoặc tò mò đã vô tình tiếp tay cho hành vi xâm nhập trái phép vào thiết bị di động, bằng cách chủ động cài đặt hoặc nhờ người khác cài phần mềm có chức năng theo dõi.

Các dịch vụ theo dõi, định vị, nghe lén trên điện thoại di động này được giới thiệu là có thể “giám sát người thân”, “theo dõi ngoại tình”, “biết vị trí và nghe âm thanh xung quanh đối phương trong thời gian thực”… với mức giá chỉ từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy theo từng loại.

Các phần mềm này thường không rõ nguồn gốc, được thiết kế để hoạt động ngầm, vượt qua các cơ chế cảnh báo của hệ điều hành. Từ đó lừa đảo có thể thu thập toàn bộ dữ liệu trên thiết bị như danh bạ, tin nhắn, cuộc gọi, vị trí GPS, hình ảnh, thậm chí ghi âm lén qua micro hoặc camera mà người dùng không hay biết.

Theo Cơ quan chức năng, khi điện thoại bị cài phần mềm theo dõi, người dùng sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân. Các thông tin quan trọng như tài khoản ngân hàng, mật khẩu mạng xã hội, ảnh riêng tư, tài liệu công việc… đều có thể bị rò rỉ, đánh cắp, thậm chí bị sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật như tống tiền, mạo danh để lừa đảo hoặc chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trong nhiều trường hợp, bản thân người sử dụng dịch vụ theo dõi cũng bị lừa đảo khi dữ liệu thu được bị bên thứ ba lưu trữ sau đó lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Để tránh rơi vào bẫy giám sát trái phép, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, không nhờ người lạ cài đặt hoặc can thiệp phần mềm vào thiết bị của mình.

Đồng thời, người dùng các thiết bị di động nên thường xuyên kiểm tra quyền truy cập của các ứng dụng đã cài, sử dụng các phần mềm bảo mật chính hãng và đặt mật khẩu, khóa vân tay để bảo vệ thiết bị.

Trong trường hợp nghi ngờ điện thoại bị theo dõi, người dân nên nhanh chóng đưa thiết bị đến trung tâm kỹ thuật uy tín để kiểm tra và gỡ bỏ phần mềm độc hại hoặc reset lại điện thoại của mình, đồng thời báo cáo cơ quan công an nếu phát hiện hành vi xâm phạm thông tin cá nhân.