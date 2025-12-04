Ảnh minh họa

Mới đây, Công an tỉnh Hưng Yên đã cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo “việc làm thêm dịp cuối năm” trên không gian mạng.

Theo đó, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thời vụ, với số lượng việc làm thêm dịp Tết tăng cao, các đối tượng xấu tăng cường sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải các bài viết tuyên truyền, lôi kéo người dân “đi làm ngay, không cần hồ sơ”.

Theo lực lượng chức năng, thủ đoạn lừa đảo này được thực hiện với mục đích chiếm đoạt tài sản người dân, thậm chí là lừa đảo vượt biên nước ngoài cưỡng ép lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người…

Về phương thức, thủ đoạn, các đối tượng tạo lập các trang mạng, tài khoản mạng xã hội “ảo” có giao diện như công ty thật. Thậm chí, chúng còn giả mạo giấy tờ, con dấu để tạo lòng tin.

Các đối tượng đăng tải các bài viết trên mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok… với nội dung tìm kiếm người lao động. Các bài đăng này lồng ghép với video, hình ảnh công việc thật hoặc do AI sản xuất với các tiêu đề hấp dẫn như “làm việc nhẹ nhàng, thu nhập 18-20 triệu đồng/tháng”, “không cần kinh nghiệm”, “bao ăn ở, đi làm ngay”… để thu hút.

Nếu người dân liên hệ, các đối tượng sẽ tư vấn, hứa hẹn công việc thuận lợi và yêu cầu chuyển khoản đặt cọc một số tiền nhất định. Chúng cũng có thể yêu cầu trả phí dịch vụ trước khi giới thiệu việc làm, nhưng thực chất nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngoài ra, các đối tượng xấu còn nhắm đến thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người lao động đi làm ăn xa sẽ có thu nhập cao. Tuy nhiên, đây thực chất là thủ đoạn lừa đảo đưa người dân vượt biên ra nước ngoài để ép buộc, cưỡng bức lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người…

Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, các đối tượng thường nhắm đến những người nhẹ dạ, thiếu hiểu biết pháp luật, mong muốn có việc làm nhanh dịp cuối năm. Nếu không đề phòng, cảnh giác, người dân rất dễ tin tưởng vào những lời tư vấn, môi giới đó mà trở thành nạn nhân của các đối tượng xấu.

Về dấu hiệu nhận biết, Công an chỉ ra, các tài khoản mạng xã hội được sử dụng để lừa đảo thường mới đăng ký, số lượng bạn bè, người theo dõi ít, bài viết có ít lượt bình luận…

Ngoài ra, với thủ đoạn này, các đối tượng thường yêu cầu người lao động đóng tiền môi giới ngay lập tức hoặc trước khi giới thiệu cụ thể việc làm mà không có hợp đồng rõ ràng, không có biên lai, hoặc thiếu thông tin về công việc, chủ sử dụng lao động…

Bên cạnh đó, quá trình tư vấn được thực hiện sơ sài, không cung cấp đầy đủ thông tin về công việc, chủ sử dụng lao động, mức lương, thưởng… Một dấu hiệu khác là các đối tượng môi giới hoạt động chui, không có giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép tư vấn dịch vụ việc làm do cơ quan có thẩm quyền cấp, không ghi địa chỉ cụ thể…