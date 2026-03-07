Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo thông qua cuộc gọi video, chiếm đoạt mã OTP, thông tin sinh trắc, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo "thông qua cuộc gọi video". Theo đó, thời gian gần đây, xuất hiện các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh cán bộ, nhân viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, liên hệ qua ứng dụng Zalo. Tuy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa có người dân bị thiệt hại, nhưng đây là thủ đoạn mới, tinh vi, lợi dụng tâm lý chủ quan của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo cần cảnh giác, phòng ngừa.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo giả mạo, tự xưng là cán bộ, nhân viên trung tâm đăng kiểm, chủ động nhắn tin làm quen, đề nghị hỗ trợ, hướng dẫn đăng kiểm phương tiện. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng gửi thông tin liên quan đến phương tiện và yêu cầu người dân kiểm tra, xác nhận.

Tiếp đó, các đối tượng đề nghị hỗ trợ đăng ký lịch đăng kiểm trước, yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản phí nhỏ bằng hình thức quét mã QR. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng tiếp tục yêu cầu gọi video, hướng dẫn quay lại toàn bộ quá trình giao dịch.

Thông qua cuộc gọi video, các đối tượng đã chiếm đoạt mã OTP, dữ liệu khuôn mặt, thông tin sinh trắc học của nạn nhân, từ đó chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và nhanh chóng chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản sang tài khoản khác. Chỉ đến khi tài khoản ngân hàng bị rút hết tiền, nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lừa đảo.

Ảnh: Tóm tắt thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ đăng kiểm. (Nguồn: Công an Lạng Sơn)

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn khẳng định, cơ quan đăng kiểm không liên hệ, làm việc với người dân qua tài khoản Zalo cá nhân; không yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR cá nhân; không yêu cầu gọi video, quay màn hình, cung cấp mã OTP hoặc thông tin sinh trắc học dưới bất kỳ hình thức nào.

Để phòng ngừa lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân chỉ thực hiện đăng ký đăng kiểm qua cổng thông tin điện tử, website chính thức của cơ quan chức năng; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, dữ liệu sinh trắc học cho bất kỳ cá nhân nào. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định; đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.