Ngày 24/9, Công an tỉnh Lâm Đồng phát cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, dưới hình thức chuyển nhượng “tour du lịch giá rẻ” trên mạng xã hội.

Lực lượng chức năng cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu săn tour du lịch “giá rẻ, deal hời” của người dân, nhiều đối tượng xấu đã thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi thông qua mánh khóe chuyển nhượng gói/tour du lịch.

Đáng nói, thủ đoạn này đang lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Instagram… đặc biệt trong các hội nhóm, fanpage mang tên “combo du lịch hot”, “tour siêu rẻ”, “săn deal phút chót”...

Theo đó, các đối tượng thường giả mạo thành khách đã đặt tour tại những công ty du lịch uy tín rồi đăng tải thông tin “cần chuyển nhượng gấp vì bận việc”. Trên các bài đăng, chúng đưa ra mức giá rẻ bất thường, thấp hơn thị trường từ 30–50% để đánh vào tâm lý ham rẻ. Nhằm tăng độ tin cậy, các đối tượng đăng kèm hóa đơn giả, hình ảnh tour và cả những phản hồi không có thật.

Ở bước đầu, chúng thường mời chào các gói nhỏ, hoàn trả tiền sớm để tạo niềm tin. Khi nạn nhân bắt đầu tin tưởng, chúng dụ mua các gói VIP, tour nước ngoài, cam kết lợi nhuận cao hoặc ưu đãi cực lớn. Sau khi chiếm đoạt số tiền lớn, đối tượng tìm cách trì hoãn, viện lý do “chờ kích hoạt gói” rồi nhanh chóng chặn liên lạc, xóa bài, thoát nhóm.

Cơ quan chức năng cảnh báo, để tránh sập bẫy với thủ đoạn lừa đảo trên, người dân cần cảnh giác khi gặp trường hợp rao bán tour với giá rẻ bất thường so với thị trường, kèm lý do “bận đột xuất nên cần sang nhượng” và chỉ yêu cầu đổi tên người đi.

Dấu hiệu khác của thủ đoạn này là đối tượng lừa đảo thường hối thúc chuyển tiền gấp với lý do tour sắp khởi hành hoặc cần giữ chỗ ngay. Sau khi nhận được tiền, chúng nhanh chóng cắt liên lạc, chặn tin nhắn hoặc gửi giấy tờ không thể xác minh, khiến người mua rơi vào bẫy lừa đảo.

Nếu nghi ngờ rơi vào bẫy lừa đảo tour du lịch, người dân cần ngừng ngay giao dịch, tuyệt đối không tiếp tục chuyển thêm tiền. Đồng thời, nên thu thập và lưu giữ đầy đủ bằng chứng như tin nhắn, hóa đơn, số tài khoản ngân hàng để làm cơ sở xác minh.

Bên cạnh đó, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn hành vi lừa đảo﻿ và nên chủ động cảnh báo cho người thân, bạn bè và cộng đồng để tránh thêm trường hợp khác bị sập bẫy.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, để phòng tránh rủi ro khi mua tour du lịch, người dân chỉ nên giao dịch qua các kênh chính thức, có hợp đồng và hóa đơn rõ ràng, đồng thời thanh toán trực tiếp vào tài khoản của công ty du lịch.

Trước khi quyết định, cần xác minh thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với đơn vị tổ chức tour, tuyệt đối không tin vào những lời mời chào “chuyển nhượng tour siêu lợi nhuận”. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân nên chủ động tố giác với cơ quan công an hoặc báo cho quản trị viên nhóm trên mạng xã hội.