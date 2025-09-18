Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuộc gọi lạ nhắm vào người dân trên địa bàn tỉnh. Các đối tượng giả danh nhân viên Trung tâm đăng kiểm, thông báo rằng giấy chứng nhận kiểm định và tem đăng kiểm phải thay đổi do “chuyển đơn vị chủ quản từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Xây dựng”. Chúng còn đe dọa, nếu không thực hiện việc thay đổi, chủ xe sẽ bị Cảnh sát giao thông xử phạt.

Điều đáng nói là các đối tượng nắm rất rõ thông tin cá nhân và phương tiện của người dân. Sau đó, chúng yêu cầu nạn nhân kết bạn Zalo, gửi đường link “kiểm tra số khung, số máy” và hướng dẫn làm thủ tục “cấp lại” giấy chứng nhận, tem đăng kiểm mà không cần đưa xe đến trung tâm.

Thực chất, những đường link này đều là giả mạo. Khi người dân truy cập hoặc cài đặt ứng dụng theo chỉ dẫn, toàn bộ dữ liệu cá nhân có nguy cơ bị đánh cắp, bao gồm thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu… gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính.

Trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân cần luôn giữ bình tĩnh và cảnh giác khi nhận các cuộc gọi hay tin nhắn từ số lạ, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của đối tượng.

Mọi thông tin liên quan đến đăng kiểm nên được kiểm chứng qua các kênh chính thống và tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản không rõ danh tính.

Người dân cũng không nên truy cập đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc và đặc biệt không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mã OTP, mật khẩu hay bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho người không quen biết.

Công an tỉnh cũng nhấn mạnh rằng hiện nay mọi thủ tục kiểm định phương tiện chỉ được thực hiện trực tiếp tại các Trung tâm đăng kiểm hợp pháp. Tem và giấy chứng nhận kiểm định chỉ được cấp tại cơ sở đăng kiểm, không có việc cán bộ gọi điện hay gửi giấy tờ về tận nhà. Tất cả khoản thu phí, lệ phí đều phải có hóa đơn và chứng từ hợp lệ theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý.

(Nguồn: Cổng TTĐT Công an tỉnh Cao Bằng)