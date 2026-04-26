Công an cảnh báo quan trọng đến người mua vàng, đã có nạn nhân mất trắng hơn 745 triệu đồng

Trước những biến động không ngừng của thị trường kim loại quý, tâm lý mua tích trữ của người dân đang bị đẩy lên cao độ. Nhắm đúng vào kẽ hở này, các đường dây tội phạm mạng đã nhanh chóng thiết lập hàng loạt tài khoản ảo trên những nền tảng phổ biến như Facebook, Zalo hay TikTok. Chúng len lỏi vào các hội nhóm đầu tư, tung ra những lời chào mời mua bán vàng miếng, vàng trang sức, vàng 9999 với mức giá hời hơn hẳn thị trường để đánh vào tâm lý hám lợi.

Khi người mua sập bẫy, những kẻ lừa đảo này sẽ dùng đủ mọi chiêu trò thao túng, ép nạn nhân phải chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để giữ chỗ, từ đó thực hiện trót lọt hành vi chiếm đoạt tài sản trong chớp mắt.

Mới đây nhất, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TP Hà Nội vừa lật tẩy một vụ lừa đảo quy mô lớn ngay trong các hội nhóm giao dịch vàng ảo. Cụ thể, nghi phạm Đỗ Linh Trang đã núp bóng dưới vỏ bọc một tài khoản uy tín mang tên "Duy Anh", liên tục đăng tải các hình ảnh chốt đơn giả mạo để xây dựng vỏ bọc doanh nhân. Sự tinh vi trong cách dàn dựng đã khiến một nạn nhân hoàn toàn tin tưởng, chuyển thẳng hơn 745 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng để mua vàng. Ngay khi tiền vừa nổ tài khoản, đối tượng lấy lý do đi lấy hàng để xoa dịu nạn nhân, sau đó nhanh chóng chặn đứng mọi phương thức liên lạc và tẩu tán toàn bộ số tiền.

Tại cơ quan Công an, Trang khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Duy Anh" tham gia vào các hội, nhóm mua bán vàng trên mạng xã hội. Để chiếm được lòng tin của bị hại, đối tượng đã sử dụng nhiều hình ảnh, thông tin giả mạo liên quan đến giao dịch vàng. Đã có nạn nhân chuyển 745.600.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên Đỗ Linh Trang để mua vàng. Sau khi nhận được tiền, Trang lấy lý do về nhà lấy vàng để tiến hành giao dịch, đồng thời tiếp tục nhắn tin hứa hẹn giao hàng trong thời gian ngắn nhằm kéo dài thời gian và tránh sự nghi ngờ của nạn nhân. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng đã lập tức chặn liên lạc với nạn nhân.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng phát đi thông điệp cảnh báo khẩn đến người dân. Trong thời điểm thị trường vàng đang vô cùng nhiễu loạn, việc thực hiện giao dịch chuyển tiền cho những cá nhân ẩn danh trên mạng xã hội là hành vi tự đẩy bản thân vào rủi ro mất trắng. Người tiêu dùng chỉ nên tìm đến các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý đã được cấp phép, có cửa hàng vật lý và hồ sơ pháp lý minh bạch để giao dịch trực tiếp. Đồng thời, khi nhận thấy bất kỳ dấu hiệu giục giã chuyển tiền có biểu hiện mờ ám, người dân cần lập tức dừng giao dịch và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn dòng tiền bẩn.