Ngày 23/1, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.M về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Theo đó, do nhu cầu đầu tư trong bối cảnh giá vàng đang neo ở mức kỷ lục, ông M. đã tìm kiếm và liên hệ với một tài khoản Facebook mang tên "Bảo Tín Minh Châu".

Điểm mấu chốt khiến nạn nhân hoàn toàn tin tưởng và hạ thấp cảnh giác chính là dấu "tích xanh" chính chủ hiện diện ngay bên cạnh tên tài khoản. Nghĩ rằng đây là Fanpage chính thức của thương hiệu vàng bạc đá quý uy tín, ông M. đã không ngần ngại chốt đơn mua 2 cây vàng và chuyển khoản hơn 300 triệu đồng. Tuy nhiên, ngay sau khi tiền rời khỏi tài khoản, "đối tác" cũng bặt vô âm tín.

Trang Facebook có tick xanh giả mạo Bảo Tín Minh Châu

Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc và vạch trần mánh khóe của nhóm tội phạm này. Thực chất, Fanpage có tích xanh mà ông M. giao dịch là một trang được mua lại. Lịch sử hoạt động cho thấy trang này được lập từ năm 2011, đến năm 2018 đổi tên thành "Polo Ar Condicionado" và mãi đến ngày 18/9/2025 mới được "phù phép" đổi tên thành Bảo Tín Minh Châu. Bằng cách sao chép y hệt hình ảnh, logo, bài đăng và các chương trình khuyến mãi từ trang thật, cộng thêm "vỏ bọc" tích xanh, kẻ gian đã dễ dàng thao túng tâm lý người mua. Đây không phải là trường hợp duy nhất, trước đó vào tháng 9/2025, một nạn nhân khác cũng đã mất gần 400 triệu đồng với kịch bản tương tự.

Người dân nên kiểm tra nội dung “Tính minh bạch của trang” đối với các tài khoản Facebook, các Trang Fanpage (kể cả có sử dụng tài khoản tích xanh) để tránh lừa đảo

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giá vàng trong nước đang biến động dữ dội. Tính đến sáng nay, giá vàng nhẫn 24K tại các thương hiệu lớn như SJC hay Bảo Tín Minh Châu đã vọt lên mức 170 - 173 triệu đồng/lượng. Tâm lý sợ giá tăng tiếp khiến nhiều người dân vội vàng tìm kênh mua online mà bỏ qua các bước xác minh an toàn.

Để bảo vệ tài sản, cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa vào dấu tích xanh. Trước khi giao dịch, hãy dành vài phút kiểm tra mục "Tính minh bạch của trang" (Page Transparency). Nếu thấy trang có lịch sử đổi tên bất thường, mới đổi tên gần đây hoặc chạy quảng cáo ồ ạt các chương trình quà tặng vô lý, hãy lập tức dừng lại. Cách an toàn nhất vẫn là giao dịch trực tiếp tại cửa hàng hoặc chỉ mua sắm qua các kênh chính thức được công bố trên website của doanh nghiệp, tránh để "tiền mất tật mang" vì những cái bẫy công nghệ ngày càng tinh vi.