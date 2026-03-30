Theo Công an TP Đà Nẵng, các đối tượng giả danh nhân viên công ty cấp nước gọi điện/gửi tin nhắn yêu cầu khách hàng ký lại hợp đồng, gia hạn, hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn tinh vi này nhằm thu thập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và yêu cầu chuyển tiền…

Theo trình bày của một bị hại tại TP Đà Nẵng, vào chiều tối ngày 29/3, ông nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là nhân viên đơn vị cấp nước, thông báo cần “ký lại hợp đồng” và hướng dẫn chuyển sang hình thức thanh toán tiền nước online hàng tháng.

Các đối tượng yêu cầu bị hại thực hiện xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng ngân hàng với lý do “đồng bộ thông tin thanh toán”. Trong quá trình thao tác theo hướng dẫn, nạn nhân đã vô tình cung cấp thông tin và thực hiện các bước xác nhận giao dịch, tạo điều kiện để đối tượng chiếm quyền kiểm soát và rút tiền trong tài khoản. Hậu quả là bị hại đã bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền khoảng 220 triệu đồng.

Qua vụ việc này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng cộng nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn qua điện thoại liên quan đến tài khoản ngân hàng; không cung cấp mã OTP, sinh trắc học, mật khẩu cho bất kỳ ai; khi có nghi vấn, cần liên hệ trực tiếp đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan Công an để kiểm tra.

