Công an cảnh báo nóng tất cả tin nhắn hay cuộc gọi có nội dung về "trợ cấp Tết"

Lợi dụng tâm lý mong chờ thưởng Tết và nhu cầu tài chính tăng cao của người lao động trong những ngày giáp Tết năm 2026, các nhóm tội phạm công nghệ cao đang tung ra chiêu bài cực kỳ tinh vi khi mạo danh cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội để thông báo "phát tiền trợ cấp Tết".

Đây là thủ đoạn nguy hiểm nhằm đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản của những người nhẹ dạ, cả tin, đặc biệt là công nhân và người cao tuổi.

Cụ thể, cơ quan chức năng tại nhiều tỉnh thành đã liên tiếp nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo với cùng một kịch bản dàn dựng công phu. Các đối tượng thường chủ động liên hệ qua điện thoại hoặc tin nhắn mạng xã hội để giả vờ thông báo nạn nhân thuộc diện nhận các “Gói hỗ trợ” từ ngân sách Nhà nước.

Khi thấy nạn nhân bắt đầu tin tưởng, chúng sẽ gửi các đường link có giao diện giả mạo y hệt cổng thông tin dịch vụ công và yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng để "xác thực danh tính nhận tiền nhanh". Thực tế, chỉ vài giây sau khi người dân nhập mã OTP trên các đường link giả mạo này, toàn bộ số tiền trong tài khoản sẽ ngay lập tức bị các đối tượng chiếm đoạt.

Để chủ động phòng ngừa và đón một cái Tết bình an, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn thông tin.

Trước hết, cần ghi nhớ không bao giờ truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo hay Messenger, đặc biệt là các tên miền không có đuôi “.gov.vn” của cơ quan chính phủ.

Người dân cũng cần lưu ý rằng không có bất kỳ cơ quan Nhà nước hay ngân hàng nào yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc mật khẩu ngân hàng điện tử qua điện thoại; mã OTP chính là “chìa khóa” bảo mật cuối cùng, việc cung cấp mã này cho người khác đồng nghĩa với việc giao tài sản cho kẻ gian.

Bên cạnh đó, mọi yêu cầu chuyển trước các khoản phí như phí hồ sơ, phí vận chuyển hay tiền đặt cọc để nhận quà, trợ cấp đều là dấu hiệu rõ ràng của hành vi lừa đảo. Trong trường hợp nhận được cuộc gọi xưng danh là Công an, Viện kiểm sát hoặc cán bộ xã hội yêu cầu cài đặt ứng dụng hay thao tác kỹ thuật trên điện thoại, người dân cần dứt khoát cúp máy và đến trực tiếp trụ sở Công an gần nhất để xác minh thông tin.

Tết là dịp đoàn viên và sum vầy, mỗi cá nhân hãy tự trang bị cho mình “bức tường lửa” bằng sự tỉnh táo và thường xuyên chia sẻ những cảnh báo này đến người thân, đặc biệt là người lớn tuổi và công nhân lao động xa quê để không trở thành nạn nhân của các tội phạm công nghệ cao.