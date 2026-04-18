Công an cảnh báo nóng tất cả những ai thường xem livestream nội dung này

Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tiếp nhận và xác minh một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, thông qua hình thức “cào vé số trực tuyến” trên Facebook.

Theo trình báo, ngày 10/4, chị N.K.H (trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) đã đến cơ quan công an phản ánh việc bị các đối tượng lừa chiếm đoạt số tiền lên tới 1,05 tỷ đồng.

Qua thông tin ban đầu, các đối tượng đã tạo tài khoản Facebook có tên “Vận may đến 2026”, thường xuyên phát livestream với nội dung cào vé số trúng thưởng nhằm thu hút người xem.

Trong các buổi phát trực tiếp, nhóm này đưa ra nhiều phần thưởng có giá trị lớn, khiến người tham gia tin rằng có thể dễ dàng nhận được tiền thưởng.

Khi tham gia, chị H. được yêu cầu chuyển tiền để mua vé. Sau đó, các đối tượng tiến hành “cào vé” ngay trên livestream và thông báo chị là người trúng thưởng với số tiền lớn.

Tuy nhiên, để nhận thưởng, nạn nhân tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do nộp thuế, đóng phí nhận giải và hoàn tất các thủ tục liên quan. Do tin tưởng, chị H. đã nhiều lần chuyển tiền theo hướng dẫn và bị chiếm đoạt tổng cộng 1,05 tỷ đồng.

Từ vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân không tham gia các trò chơi hay chương trình trúng thưởng trực tuyến không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền cho các tài khoản lạ khi chưa xác minh kỹ thông tin; đồng thời cảnh giác với các yêu cầu nộp tiền trước để nhận thưởng.

Cơ quan công an cũng đề nghị người dân chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo tới cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn để được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Trước đó, vào đầu năm, một đường dây lừa đảo tương tự với gần 500 nạn nhân trên khắp cả nước đã được triệt phá. Cụ thể, ngày 19/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá một đường dây lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt khoảng 3 tỷ đồng của gần 500 nạn nhân.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu là Lê Xuân Phước (sinh năm 1991, trú xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai). Tham gia đường dây còn có 6 đối tượng khác gồm: Vương Thị Mầu (1998), La Trung Tuyến (1997), Vương Văn Thượng (2003), Lý Thị Mai (2004), Hoàng Thị Ngọc Duyên (2000) và Hoàng Thị Nâng (1999), cùng trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.

Theo kết quả điều tra, Phước là người trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo dưới hình thức livestream “cào thẻ” trên mạng xã hội. Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo, cùng các thiết bị như điện thoại, máy tính, thẻ cào viễn thông và ứng dụng ngân hàng giả hiển thị số dư lớn.

Các thành viên trong đường dây được phân công cụ thể như livestream, tạo tương tác ảo, hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền và quản lý các tài khoản nhận tiền. Trong quá trình phát trực tiếp, nhóm thường dàn dựng các tình huống “trúng thưởng lớn” nhằm tạo hiệu ứng tâm lý đám đông.

Với những người tham gia gói nhỏ, các đối tượng cho trúng thưởng giá trị thấp hoặc hoàn tiền để tạo uy tín. Khi nạn nhân tiếp tục mua các gói có giá trị cao, chúng yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do “bảo hành” hoặc “nhận thưởng”, sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để tạo hình ảnh chuyển khoản thành công rồi cắt đứt liên lạc.

Từ các dấu hiệu nghi vấn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, phối hợp với công an nhiều địa phương để bóc tách từng mắt xích trong đường dây.

Quá trình điều tra mở rộng cho thấy, riêng ngày 2/1, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo nhắm vào người dân Hà Tĩnh, với số tiền bị chiếm đoạt từ vài triệu đến gần 100 triệu đồng mỗi trường hợp.

(Tổng hợp)