Công an cảnh báo nóng tất cả người dân khi mua vé máy bay

Bẫy vé máy bay giá rẻ trên mạng xã hội dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm, nhu cầu đi lại tăng cao trong khi vé máy bay thường xuyên khan hiếm, giá vé leo thang đã tạo điều kiện cho nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Theo ghi nhận của Công an TP Hà Nội, nhiều đối tượng đã lập hàng loạt tài khoản Zalo giả mạo nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý bán vé máy bay nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Trên nền tảng Zalo, các tài khoản này rao bán vé máy bay với mức giá rẻ bất thường so với thị trường, kèm theo hình ảnh văn phòng làm việc, giấy phép kinh doanh, thậm chí cả những phản hồi tích cực của “khách hàng” để tạo dựng lòng tin.

Cảnh giác khi mua vé máy bay online. Ảnh: CA Hà Nội

Không ít tài khoản sử dụng ảnh đại diện chỉnh chu, tên gọi chuyên nghiệp, khiến người mua khó phân biệt thật – giả, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý nóng ruột tìm vé cận Tết.

Khi có người liên hệ, các đối tượng nhanh chóng tư vấn, cam kết giữ chỗ, xuất vé nhanh, không cần thủ tục đặt cọc phức tạp. Đánh trúng tâm lý sợ “mất vé”, nhiều nạn nhân đã vội vàng chuyển tiền mà không kịp kiểm tra kỹ thông tin pháp lý của người bán.

Làm giả vé điện tử, dựng kịch bản chiếm đoạt tiền

Một thủ đoạn phổ biến khác là gửi cho khách hình ảnh vé máy bay điện tử, voucher hoặc giấy xác nhận đặt chỗ đã được chỉnh sửa tinh vi. Các thông tin như mã vé, hành trình bay, tên hành khách được trình bày gần giống với vé thật, khiến người mua dễ chủ quan tin tưởng.

Đáng chú ý, sau khi khách chuyển tiền thanh toán, các đối tượng tiếp tục viện cớ “chuyển nhầm tài khoản”, “lỗi giao dịch”, yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để “mở khóa” hoặc “hoàn tất xuất vé”. Khi người mua tỏ ra nghi ngờ hoặc từ chối chuyển thêm tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản Zalo, gây khó khăn cho việc truy vết.

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn thực hiện thao tác giữ chỗ trên hệ thống chính thức của hãng hàng không và cung cấp mã đặt chỗ để người mua kiểm tra trên website hãng. Tuy nhiên, vé thực tế chưa được xuất hoặc sau đó bị hủy, bị hoàn mà khách hàng không hề hay biết. Chỉ đến sát ngày bay, nạn nhân mới phát hiện mình không có vé hợp lệ.

Cảnh báo và khuyến cáo từ lực lượng Công an

Trước tình trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua vé máy bay trực tuyến, đặc biệt qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo. Người dân nên ưu tiên đặt vé trực tiếp trên website chính thức hoặc qua tổng đài của các hãng hàng không để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp mua vé qua trung gian, cần lựa chọn các công ty, đại lý uy tín, có địa chỉ kinh doanh rõ ràng, thông tin pháp lý minh bạch và được cấp phép hoạt động. Trước khi chuyển tiền, người mua cần kiểm tra kỹ mã vé, lịch trình bay, tên hành khách và chủ động liên hệ trực tiếp với hãng hàng không để xác nhận thông tin. Tuyệt đối không chuyển thêm tiền khi được yêu cầu với lý do “chuyển nhầm”, “lỗi hệ thống” hoặc các tình huống bất thường khác.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, người dân cần nhanh chóng lưu giữ bằng chứng, tin nhắn, sao kê chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trong bối cảnh các chiêu trò lừa đảo ngày càng biến tướng, sự tỉnh táo và thói quen kiểm tra kỹ thông tin trước khi giao dịch chính là “lá chắn” quan trọng nhất giúp người dân bảo vệ tài sản của mình, nhất là trong dịp cận Tết – thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao và tâm lý dễ chủ quan.