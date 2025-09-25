Mới đây, Công an thành phố Hà Nội vừa kịp thời giải cứu sinh viên đại học bị các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn “bắt cóc online”.

Cụ thể, chiều 22/9/2025, Công an phường Phú Lương (quận Hà Đông) đã giải cứu thành công L., một nam sinh viên năm nhất Đại học (sinh năm 2007) khỏi chiêu trò “bắt cóc online” đầy tinh vi.

Theo thông tin ban đầu, tối 21/9, khi đang ở phòng trọ, L. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng giả danh Công an. Đối tượng này nói L. có liên quan đến một vụ án ma túy, đồng thời thao túng tâm lý bằng cách buộc nạn nhân phải thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Dương Nội. Sau đó, chúng tiếp tục ép nam sinh gọi điện về cho gia đình để xin tiền với nhiều lý do khác nhau như cần tiền đi du học, thua chứng khoán, vay nợ hoặc thậm chí giả vờ bị bắt cóc. Tin lời kẻ xấu, L. đã làm theo mọi hướng dẫn và rơi vào trạng thái căng thẳng, sợ hãi.

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo, tuy nhiên nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của thủ đoạn giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”. (Ảnh minh hoạ)

Đến khoảng 17h45 ngày 22/9, sau khi nhận được tin báo từ gia đình nạn nhân, Công an phường Phú Lương đã nhanh chóng triển khai rà soát, lần theo dấu vết và kịp thời tìm thấy nam sinh, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra. Tại trụ sở Công an, L. thừa nhận đã từng nghe tuyên truyền về thủ đoạn “bắt cóc online” nhưng do thiếu cảnh giác nên vẫn mắc bẫy.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu chiêu trò này xuất hiện trên địa bàn. Chỉ hơn hai tuần trước, vào tối 7/9, một sinh viên khác cũng suýt trở thành nạn nhân khi nhận cuộc gọi giả danh Công an với kịch bản tương tự. May mắn là lực lượng chức năng đã can thiệp kịp thời.

Công an thành phố Hà Nội nhận định, mặc dù chiêu trò “bắt cóc online” không mới, song vẫn có nhiều người bị cuốn vào bởi tâm lý lo sợ và thiếu kỹ năng nhận diện. Đối tượng mà tội phạm thường nhắm tới chính là học sinh, sinh viên, những người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý tình huống.

Trước tình trạng này, cơ quan Công an kêu gọi người dân cần đặc biệt cảnh giác, bình tĩnh khi nhận các cuộc gọi lạ tự xưng cơ quan chức năng, tuyệt đối không làm theo chỉ dẫn mơ hồ. Nhà trường, phụ huynh cũng cần thường xuyên tuyên truyền để học sinh, sinh viên hiểu rõ phương thức hoạt động của loại tội phạm này, đồng thời tự trang bị kỹ năng bảo vệ bản thân.

Trong mọi trường hợp nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên lập tức thông báo cho Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.