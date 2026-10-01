Công an cảnh báo khẩn tới toàn bộ hộ kinh doanh có loa thanh toán

Thủ đoạn lừa đảo này có thể xảy ra tại các cửa hàng, quầy hàng, cơ sở kinh doanh đông khách nếu người bán không kiểm tra trực tiếp biến động số dư.

Lợi dụng sự chủ quan của người bán hàng khi thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, một số đối tượng đã sử dụng tính năng "phát lại" trên loa thông báo giao dịch để tạo âm thanh báo nhận tiền, qua đó chiếm đoạt hàng hóa và tiền mặt. Thủ đoạn này có thể xảy ra tại các cửa hàng, quầy hàng, cơ sở kinh doanh đông khách nếu người bán không kiểm tra trực tiếp biến động số dư.

Theo phương thức này, đối tượng thường tìm đến các cơ sở kinh doanh có sử dụng loa thông báo giao dịch chuyển khoản, quan sát hoạt động mua bán và chờ thời điểm đông khách để thực hiện hành vi.

Khi phát hiện một khách hàng vừa thanh toán thành công và loa phát thông báo nhận tiền, đối tượng tiếp cận, giả vờ mua một mặt hàng có giá trị nhỏ. Sau đó, đối tượng đề nghị thanh toán bằng cách quét mã QR với số tiền lớn hơn giá trị hàng hóa và yêu cầu chủ cửa hàng trả lại phần tiền chênh lệch bằng tiền mặt.

Lợi dụng lúc người bán đang lấy hàng, chuẩn bị tiền hoặc không chú ý đến thiết bị, đối tượng tiếp cận loa thông báo giao dịch và sử dụng tính năng "phát lại" để phát lại âm thanh của giao dịch thành công trước đó. Đồng thời, đối tượng giả vờ thao tác chuyển khoản trên điện thoại nhằm tạo sự tin tưởng.



Khi nghe loa phát thông báo nhận tiền, nếu không kiểm tra tài khoản ngân hàng, người bán có thể nhầm tưởng giao dịch đã hoàn tất, từ đó giao hàng và trả lại tiền mặt cho đối tượng. Sau khi đạt được mục đích, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, hộ buôn bán và người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, nhất là vào thời điểm đông khách. Trước khi giao hàng hoặc trả lại tiền mặt, người bán cần trực tiếp kiểm tra biến động số dư trên ứng dụng ngân hàng, không chỉ căn cứ vào âm thanh từ loa thông báo giao dịch hoặc hình ảnh chuyển khoản do khách hàng cung cấp.

Các cơ sở kinh doanh cần bố trí loa thông báo tại vị trí dễ quan sát, trong tầm kiểm soát, hạn chế để người lạ trực tiếp tiếp cận, thao tác trên thiết bị. Đặc biệt, cần thận trọng với trường hợp đề nghị chuyển khoản số tiền lớn hơn giá trị hàng hóa để nhận lại tiền mặt.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ thông tin giao dịch, hình ảnh, dữ liệu camera và kịp thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được xác minh, xử lý theo quy định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ.