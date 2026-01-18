Theo công an tỉnh Bắc Ninh, gần đây nhiều người dùng Telegram phản ánh về việc nhận được các tin nhắn với nội dung như: Chúng tôi phát hiện thấy tài khoản của bạn có mức độ rủi ro cao, vui lòng đăng nhập vào trang web chính thức để xác minh lại số điện thoại di động của bạn; Hoặc đã phát hiện tài khoản của bạn đã bị hack, vui lòng đăng nhập vào trang web chính thức để xác minh lại số điện thoại di động của bạn…

Sau khi bấm vào liên kết trong tin nhắn, người dùng có thể bị các đối tượng thực hiện các phương thức, thủ đoạn như sau:

Chiếm quyền điều khiển, theo dõi các cuộc trò chuyện của nạn nhân. Khi nạn nhân trao đổi với người thân, bạn bè đối tác liên quan đến giao dịch tài khoản ngân hàng, đối tượng lừa đảo sẽ nhanh chóng can thiệp, thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền thành số tài khoản của đối tượng để chiếm đoạt tài sản.

Sử dụng tài khoản Telegram đã chiếm đoạt sau đó nhắn tin đến bạn bè, người dân của chủ tài khoản hỏi vay tiền sau đó chiếm đoạt.

Sử dụng tài khoản Telegram đã chiếm đoạt gửi tin nhắn chứa mã độc, ứng dụng độc hại đến bạn bè, người thân của chủ tài khoản, sau đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Trước những thủ đoạn phức tạp trên, công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo:

Người dân cần tăng cường các biện pháp bảo vệ tài khoản mạng xã hội của mình bằng cách: kích hoạt xác thực 2 yếu tố, thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập, đăng ký thay đổi mật khẩu tài khoản, không chia sẻ mã OTP với bất kỳ ai, không ấn vào đường link lạ, không cài đặt các ứng dụng không có nguồn gốc rõ ràng…

Trước khi chuyển tiền cho bất kỳ ai, người dân nên gọi điện thoại thông thường đến số điện thoại của người yêu cầu chuyển tiền để xác thực lại thông tin.

Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh