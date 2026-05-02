Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản

Gần đây, lợi dụng nhu cầu lắp đặt thiết bị loa thông báo biến động số dư của các hộ kinh doanh, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử có liên kết tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vừa qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận một vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn được dàn dựng khá tinh vi. Theo phản ánh của người thân nạn nhân, đối tượng đã liên hệ với chị N.T.M.T thông qua mạng xã hội TikTok để hướng dẫn cài đặt loa thông báo cho ví điện tử MoMo.

Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện hàng loạt thao tác nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Cụ thể, đối tượng dẫn dụ nạn nhân bằng chiêu trò hướng dẫn cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số Cake Bank và yêu cầu xác thực tài khoản ZaloPay. Sau đó, lấy lý do “xác thực hệ thống”, đối tượng yêu cầu nạn nhân chụp ảnh chân dung người thân để thực hiện quy trình eKYC trái phép. Cuối cùng, đối tượng đề nghị nạn nhân cung cấp mã OTP gửi về điện thoại thông qua ứng dụng Zalo, đồng thời thực hiện cú pháp nhắn tin đến tổng đài 1322 để kích hoạt các dịch vụ thanh toán.

Khi đã hoàn tất các công đoạn theo chỉ dẫn, không lâu sau, khi kiểm tra lịch sử giao dịch, nạn nhân phát hiện tài khoản đã bị thực hiện liên tiếp nhiều lệnh chuyển tiền với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được xác định bị rút từ tài khoản ngân hàng liên kết thông qua ví điện tử mà đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát.

Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt, đối tượng nhanh chóng thu hồi toàn bộ tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc truy vết.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Đây là lớp bảo mật cuối cùng của tài khoản ngân hàng và ví điện tử.

- Thận trọng khi cung cấp hình ảnh cá nhân, CCCD vì có thể bị lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thực hiện hành vi vay tiền trực tuyến.

- Không cài đặt ứng dụng lạ, không thực hiện các thao tác chuyển tiền, nhắn tin theo hướng dẫn của người không quen biết trên mạng xã hội.

- Chỉ liên hệ hỗ trợ thông qua các kênh chính thức của ngân hàng, ví điện tử hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc gặp tình huống tương tự, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ xử lý, hạn chế thiệt hại xảy ra.

Theo Công an TP Đà Nẵng﻿