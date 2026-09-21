Thời gian gần đây, hàng loạt người dùng mạng xã hội đã trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thông qua chiêu trò chiếm quyền kiểm soát tài khoản Zalo.

Theo ghi nhận từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng, thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu từ việc rải những đường link độc hại. Chúng ngụy trang vô cùng khéo léo dưới vỏ bọc các chương trình bình chọn cuộc thi, tặng quà tri ân, hoàn tiền đơn hàng hay thậm chí là thông báo yêu cầu cập nhật dịch vụ công và hồ sơ học sinh điện tử. Chỉ cần người dùng vô tình truy cập vào đường link lạ hoặc làm theo yêu cầu cung cấp mã OTP, tài khoản Zalo sẽ lập tức rơi vào tay kẻ gian.

Khi đã nắm trọn quyền kiểm soát, bọn lừa đảo sẽ nghiên cứu rất kỹ lịch sử trò chuyện và các mối quan hệ của nạn nhân để dàn dựng kịch bản mượn tiền hoàn hảo. Những tin nhắn với nội dung ngụy tạo như đang bận họp không tiện nghe máy, cần tiền gấp để xử lý công việc cơ quan hoặc chuyển khoản cho đối tác sẽ liên tục được gửi đi. Nhờ đánh trúng tâm lý cấp bách và lợi dụng uy tín của chính chủ tài khoản, đặc biệt là khi tài khoản đó thuộc về lãnh đạo hay người thân thiết, kẻ gian rất dễ dàng khiến người nhận tin nhắn mất cảnh giác và vội vã chuyển tiền mà không kịp suy nghĩ.

Sự nguy hiểm không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp tài khoản thật. Nhiều đối tượng còn trắng trợn lập các tài khoản Zalo giả mạo cán bộ nhà nước, hoặc sử dụng công nghệ AI và deepfake để nhái giọng nói, khuôn mặt nạn nhân nhằm tăng độ chân thực. Sự kết hợp tinh vi giữa cuộc gọi điện thoại giả danh shipper, nhân viên trung tâm đăng kiểm hay mạo danh cơ quan công an gửi lệnh truy nã qua Zalo càng làm bối cảnh lừa đảo thêm phần áp lực, khiến người dân dễ bị thao túng tâm lý và hoảng loạn làm theo yêu cầu chuyển tiền.

Trước sự biến tướng khôn lường của tội phạm mạng, cơ quan công an đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc vàng là người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu hay thông tin cá nhân cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền hoặc vay mượn từ người quen qua tin nhắn, dù thân thiết đến đâu, bạn cũng bắt buộc phải gọi điện thoại trực tiếp qua mạng viễn thông để xác minh lại.

Bên cạnh đó, việc chủ động nâng cao bảo mật bằng cách thay đổi mật khẩu thường xuyên, kích hoạt xác thực hai lớp cho các tài khoản mạng xã hội và tuyệt đối không tải các ứng dụng lạ từ file APK sẽ là lá chắn vững chắc nhất. Ngay khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn bị lừa đảo hoặc mất quyền kiểm soát tài khoản, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng để khóa giao dịch và đến ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng