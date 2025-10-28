Hiện nay, tình trạng lừa đảo qua mạng Internet ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho người dân. Để bảo vệ tài sản của mình và gia đình, mọi người cần nắm rõ các phương thức hoạt động của tội phạm để có biện pháp phòng tránh kịp thời.

Công an tỉnh Đồng Tháp đã có cảnh báo nhận diện 24 thủ đoạn lừa đảo trên mạng phổ biến:

1. TUYỆT ĐỐI KHÔNG TIN KHI CÓ NGƯỜI TỰ XƯNG LÀ CÔNG AN, VIỆN KIỂM SÁT GỌI ĐIỆN

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng những số điện thoại có đầu số lạ như: +840, +882, +94 để giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát. Chúng sẽ đe dọa bạn có liên quan đến các vụ án ma túy, rửa tiền và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để "phục vụ điều tra".

Hãy nhớ: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án không bao giờ lấy lời khai qua điện thoại hay gửi lệnh bắt qua Zalo, Facebook. Khi nhận được cuộc gọi như vậy, hãy ngắt máy ngay và báo cho cơ quan Công an gần nhất.

2. CẢNH GIÁC VỚI "TÌNH YÊU" TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Nhiều phụ nữ đã bị lừa bởi những "chàng trai" tự xưng là quân nhân đang công tác ở nước ngoài trên Facebook, Zalo. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng này sẽ hứa gửi quà là vàng, kim cương, USD có giá trị cao. Tuy nhiên, để nhận được những món quà này, nạn nhân phải trả trước các khoản phí hải quan, thuế.

Lời khuyên, đừng bao giờ gửi tiền cho người mà bạn chưa từng gặp mặt, dù có cảm tình đến đâu. Hãy chia sẻ với người thân, bạn bè để được tư vấn.

3. KHÔNG TIN VÀO CÁC LỜI MỜI LÀM TỪ THIỆN QUA MẠNG

Kẻ xấu thường giả danh người nước ngoài, liên hệ qua Facebook, Zalo và nhờ bạn nhận một khoản tiền lớn để làm từ thiện. Chúng hứa bạn sẽ được hưởng 30% - 40% tổng số tiền. Nhưng để "nhận được tiền", bạn phải trả trước các chi phí như phí hải quan, thuế.

Thực tế, đây chỉ là cách để lừa tiền. Sau khi nhận được tiền từ nạn nhân, các đối tượng sẽ cắt hết liên lạc.

4. MUA HÀNG ONLINE - CẢNH GIÁC VỚI GIÁ RẺ BẤT THƯỜNG

Khi mua hàng trên mạng, nhiều người ham rẻ đã sập bẫy của kẻ lừa đảo. Chúng rao bán hàng với giá cực kỳ hấp dẫn, yêu cầu chuyển tiền trước hoặc gửi link thanh toán giả để đánh cắp thông tin thẻ ngân hàng.

Cách phòng tránh là chỉ mua hàng từ những cửa hàng uy tín, có địa chỉ rõ ràng. Tuyệt đối không cung cấp mã PIN, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Nên chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng.

5. KHI NGÂN HÀNG "GỌI" BẠN NÂNG CẤP BẢO MẬT

Có những cuộc gọi giả danh nhân viên ngân hàng thông báo cần nâng cấp phần mềm bảo mật và yêu cầu bạn cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP. Đây là chiêu trò để đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của bạn.

Lưu ý quan trọng là ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật qua điện thoại. Nếu có thắc mắc, hãy đến trực tiếp ngân hàng hoặc gọi hotline chính thức.

6. KHI TÀI KHOẢN FACEBOOK CỦA BẠN BÈ BỊ CHIẾM QUYỀN

Tội phạm thường tấn công các tài khoản Facebook của người Việt sống ở nước ngoài, sau đó nhắn tin cho bạn bè, người thân xin vay tiền hoặc nhờ thanh toán hộ một khoản nào đó.

Cách nhận biết: Trước khi chuyển tiền, hãy gọi điện trực tiếp cho người đó để xác nhận. Thông thường, các tài khoản bị hack sẽ có những dấu hiệu bất thường như cách nói khác lạ, vội vàng, không video call được.

7. TRÚNG THƯỞNG "KHỦNG" - THỰC HAY GIẢ?

Bạn đột nhiên nhận được thông báo trúng thưởng xe SH, iPhone 15, hoặc sổ tiết kiệm hàng trăm triệu đồng từ các ngân hàng, công ty lớn. Để nhận thưởng, bạn phải đóng phí, thuế trước.

Sự thật đây là chiêu lừa cổ điển. Hãy kiểm tra thông tin trên website chính thức của tổ chức trao thưởng. Đừng cung cấp thẻ căn cước, thông tin tài khoản cho người lạ.

8. VIỆC LÀM TẠI NHÀ "DỄ KIẾM TIỀN"

Trên Facebook xuất hiện nhiều quảng cáo tuyển người làm việc tại nhà như lắp ráp bút bi, dán tem, với mức thu nhập hấp dẫn. Nhưng để nhận việc, bạn phải đặt cọc trước một khoản tiền. Chúng hứa sẽ thu lại sản phẩm với giá cao gấp 3 - 5 lần.

Thực tế sau khi nhận tiền cọc, các đối tượng sẽ "mất tích". Hãy tìm việc tại các trung tâm việc làm chính thống, không nên tin vào các công việc làm tại nhà qua mạng.

9. VAY TIỀN NHANH, LÃI SUẤT THẤP - BẪY NGỌT

Nhiều trang Facebook, Zalo quảng cáo cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Khi bạn liên hệ, chúng yêu cầu đóng phí hồ sơ từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Sau khi nhận phí, chúng không giải ngân và cắt liên lạc.

Lời khuyên, chỉ vay tiền tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng có giấy phép hoạt động. Đừng tin vào các quảng cáo vay tiền trên mạng xã hội.

10. BẢO HIỂM XÃ HỘI "ĐÒI NỢ" QUA ĐIỆN THOẠI

Có những cuộc gọi từ số 0555, 8009 tự xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội thông báo bạn nợ tiền khám, chữa bệnh hoặc trục lợi từ Quỹ Bảo hiểm y tế, yêu cầu nộp tiền qua tài khoản để tránh bị khởi kiện.

Sự thật là bảo hiểm xã hội không bao giờ gọi điện trực tiếp cho người dân về vấn đề này. Nếu có thắc mắc, hãy gọi hotline 1900.9068 hoặc đến cơ sở bảo hiểm xã hội gần nhất.

11. "CHUYỂN NHẦM TIỀN" - CHIÊU TRÒ ÉP VAY

Bạn đột nhiên nhận được tiền từ một tài khoản lạ với nội dung "cho vay". Sau đó có người gọi điện báo chuyển nhầm, yêu cầu chuyển về một tài khoản khác. Một thời gian sau, họ đòi bạn trả lãi vay.

Cách xử lý là khi nhận được tiền lạ, đừng vội chuyển lại. Hãy liên hệ với ngân hàng để xử lý thông qua kênh chính thức.

12. NÂNG CẤP SIM 4G - CẢNH BÁO CHIẾM QUYỀN

Các cuộc gọi giả danh nhân viên nhà mạng hướng dẫn nâng cấp sim 3G lên 4G thực chất là để chiếm quyền kiểm soát sim của bạn, từ đó lấy mã OTP để thực hiện các giao dịch trái phép.

Phòng tránh, không thực hiện bất kỳ thao tác nào qua điện thoại. Muốn nâng cấp sim, hãy đến trực tiếp các điểm giao dịch của nhà mạng.

13. SÀN GIAO DỊCH TIỀN ẢO - LỪA ĐẢO ĐA CẤP HIỆN ĐẠI

Xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo hứa hẹn lợi nhuận 10% - 80%/ngày. Ban đầu, để tạo lòng tin, chúng cho rút tiền dễ dàng. Nhưng khi bạn đầu tư số tiền lớn, sàn sẽ "sập" và bạn mất toàn bộ tiền.

Cảnh báo không tham gia các sàn giao dịch không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước. Cảnh giác với lời hứa lợi nhuận cao bất thường.

14. "CHO SỐ ĐÁNH ĐỀ" - BẪY TIỀN TỶ

Giả mạo nhân viên công ty xổ số, các đối tượng quảng cáo "bán số đề chắc ăn" với giá cao. Sau khi nhận tiền, chúng sẽ chặn mọi liên lạc. Nếu ngẫu nhiên có người trúng, chúng đòi hoa hồng 10%.

Lời khuyên, đừng tham gia đánh đề dưới mọi hình thức. Đây là hoạt động bất hợp pháp và rất dễ bị lừa.

15. ỨNG DỤNG LÀM NHIỆM VỤ KIẾM TIỀN

Quảng cáo tuyển người làm nhiệm vụ trên các app với hoa hồng cao, công việc nhẹ nhàng. Bạn phải nạp tiền để làm nhiệm vụ, 1 - 2 lần đầu được trả tiền, nhưng sau đó app báo lỗi, đòi nạp thêm tiền mới rút được.

Thực tế đây là chiêu lừa nhiều tầng. Càng nạp tiền, bạn càng mất nhiều. Tuyệt đối không tham gia các app không rõ nguồn gốc.

16. TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN "GIẬT ĐƠN HÀNG"

Tuyển cộng tác viên giật đơn hàng trên Shopee, Lazada với hoa hồng hấp dẫn. Bạn phải đặt tiền trước để "mua" sản phẩm, 1 - 2 lần đầu được trả hoa hồng, nhưng sau đó sẽ báo lỗi và đòi đặt thêm tiền.

Sự thật thì Shopee, Lazada không có chương trình này. Đây là hình thức lừa đảo mới.

17. GIẢ DANH CÁN BỘ NHÀ NƯỚC ĐÒI TIỀN

Giả danh cán bộ viễn thông, Cục Văn thư, thông báo bạn nợ cước, có đơn kiện. Sau đó chuyển cho "Công an" xử lý và yêu cầu chuyển tiền để giải quyết.

Nhận biết, các cơ quan nhà nước không xử lý việc qua điện thoại và không yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản cá nhân.

18. PHẠT GIAO THÔNG QUA ĐIỆN THOẠI

Giả danh Cục Quản lý đường bộ, thông báo có biên lai phạt sắp hết hạn, yêu cầu truy cập link để xử lý. Link này sẽ đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Lưu ý, xử lý phạt giao thông phải qua các kênh chính thức, không qua link lạ.

19. MẠO DANH LÃNH ĐẠO MƯỢN TIỀN

Lấy hình ảnh lãnh đạo tỉnh, sở, ngành để lập tài khoản Zalo giả, kết bạn với cấp dưới rồi nhắn tin mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền giúp.

Cách phòng tránh là các tài khoản giả thường không hiển thị số điện thoại. Trước khi chuyển tiền, hãy xác thực bằng cách gọi điện hoặc gặp trực tiếp.

20. KHỦNG BỐ TINH THẦN ĐÒI NỢ

Giả danh công ty tài chính, gọi điện quấy rối không chỉ người vay mà cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp để tạo áp lực.

Cách xử lý: Ghi âm cuộc gọi làm bằng chứng, khiếu nại lên ngân hàng hoặc các cơ quan chức năng. Có thể truy cập trang https://thongbaorac.ais.gov.vn để báo cáo.

21. GIẢ DANH NHÂN VIÊN Y TẾ, GIÁO VIÊN

Tự xưng bác sĩ, giáo viên gọi điện thông báo con em, người thân đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cần chuyển tiền gấp để cứu người.

Cách nhận biết, cuộc gọi thường rất vội vàng, không cho bạn thời gian suy nghĩ. Hãy bình tĩnh, liên hệ trực tiếp với người thân để xác minh.

22. LỪA KHÓA SIM DO CHƯA CHUẨN HÓA

Thông báo sim sẽ bị khóa do chưa chuẩn hóa thông tin, hướng dẫn bạn thực hiện các thao tác để "cứu" sim. Thực tế, đây là cách để chiếm quyền kiểm soát sim.

Cách phòng tránh: Chỉ thực hiện chuẩn hóa thông tin tại các điểm giao dịch chính thức của nhà mạng.

23. CÔNG NGHỆ DEEPFAKE - GIẢ GIỌNG, GIẢ HÌNH

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra video, giọng nói giả của người thân yêu cầu chuyển tiền gấp.

Dấu hiệu nhận biết: Cuộc gọi ngắn, hình ảnh thiếu tự nhiên, âm thanh không đồng bộ, thường ngắt giữa chừng, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản lạ.

24. DỊCH VỤ LẤY LẠI TIỀN ĐÃ BỊ LỪA

Đánh vào tâm lý của những người vừa bị lừa đảo, các đối tượng giả danh luật sư, nhân viên ngân hàng, cam kết giúp lấy lại tiền bị mất với điều kiện phải đóng phí trước.

Sự thật đây là cách lừa đảo thêm lần nữa. Khi bị lừa đảo, hãy báo ngay cho cơ quan Công an, không tin vào các dịch vụ lấy lại tiền.

Theo đó, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo, để bảo vệ tài sản của mình và gia đình, mọi người cần luôn tỉnh táo, không ham lợi trước những lời hứa hẹn về lợi nhuận cao bất thường. Bên cạnh đó, người dân cần xác minh thông tin trước khi chuyển tiền, hãy xác minh qua nhiều kênh khác nhau. Đồng thời, giữ bí mật không bao giờ cung cấp mã PIN, OTP, mật khẩu cho bất kỳ ai. Nếu cần thiết thì tham khảo ý kiến, chia sẻ với người thân, bạn bè khi có thông tin nghi vấn.

Người dân hãy nhớ không có chuyện ngồi không mà có tiền, không có khoản đầu tư nào lãi cao mà không rủi ro. Sự cảnh giác và tỉnh táo là vũ khí tốt nhất để chống lại tội phạm lừa đảo trên mạng. Khi phát hiện các trường hợp lừa đảo, vui lòng liên hệ ngay với Công an tỉnh Đồng Tháp qua số điện thoại: 113 hoặc Công an xã, phường, thị trấn gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.