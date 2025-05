Công an cảnh báo 1 loại phần mềm miễn phí có thể chứa mã độc rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng, tuyệt đối không nên cài đặt

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, trong thời đại số, phần mềm trở thành công cụ thiết yếu trong học tập, làm việc và giải trí. Tuy nhiên, một bộ phận người dùng hiện nay vẫn đang tìm đến các phiên bản phần mềm “bẻ khóa” (crack, keygen, patch…) nhằm tiết kiệm chi phí mà không lường trước được những hiểm họa tiềm tàng đằng sau hành vi này.

Phần mềm bẻ khóa là phần mềm đã bị chỉnh sửa hoặc can thiệp trái phép nhằm vô hiệu hóa các cơ chế bảo vệ bản quyền do nhà sản xuất cung cấp, cho phép người dùng sử dụng mà không cần giấy phép hợp pháp. Việc sử dụng phần mềm bẻ khóa không chỉ vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin.

Các phần mềm bẻ khóa thường được chia sẻ trên các diễn đàn, website không rõ nguồn gốc, kèm theo hướng dẫn vô hiệu hóa cơ chế bản quyền bằng cách can thiệp vào mã nguồn gốc hoặc sử dụng công cụ crack. Trong quá trình cài đặt, người dùng buộc phải tắt trình diệt virus, tắt tường lửa, hoặc cho phép phần mềm không rõ danh tính can thiệp vào hệ thống, điều này mở ra cánh cửa cho tin tặc thực hiện hành vi xâm nhập.

Các loại mã độc phổ biến thường được “gói ghém” trong phần mềm bẻ khóa bao gồm:

- Virus và Worm: Lây lan nhanh chóng, gây hỏng hóc hệ thống, làm chậm hiệu suất máy tính, thậm chí xóa dữ liệu quan trọng.

- Trojan Horse: Giả mạo là phần mềm hữu ích để đánh lừa người dùng cài đặt, sau đó âm thầm thực hiện các hành vi độc hại như đánh cắp thông tin, theo dõi hoạt động.

- Ransomware: Mã hóa dữ liệu trên máy tính và đòi tiền chuộc để khôi phục. Đây là một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất, gây thiệt hại nặng nề về tài chính và dữ liệu.

- Spyware và Keylogger: Theo dõi và ghi lại mọi thao tác của người dùng, bao gồm: mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, tin nhắn cá nhân, sau đó gửi về cho kẻ tấn công.

- Adware: Hiển thị quảng cáo trái phép, gây khó chịu và có thể dẫn đến các trang web độc hại.

Khi cài đặt phần mềm này, người dùng cá nhân có nguy cơ ở thành nạn nhân của việc đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mạng xã hội, dữ liệu cá nhân, bị tống tiền hoặc máy tính bị lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công khác.

Các doanh nghiệp có thể bị mất cắp tài sản trí tuệ, bí mật kinh doanh, bị gián điệp mạng theo dõi, hệ thống bị tê liệt gây thiệt hại về tài chính và uy tín. Các phần mềm bẻ khóa cũng có khả năng tạo ra lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, tạo điều kiện cho các cuộc tấn công có chủ đích (APT) nhằm vào các thông tin nhạy cảm và quan trọng của quốc gia.

Ngoài ra, sử dụng phần mềm bẻ khóa là hành vi vi phạm luật bản quyền sở hữu trí tuệ. Tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp nghiêm trọng.

Để tránh rơi vào những cạm bẫy nguy hiểm từ việc sử dụng phần mềm bẻ khóa, người dùng cần nâng cao ý thức và thực hiện một số biện pháp phòng ngừa sau:

- Sử dụng phần mềm có bản quyền. Đây là cách an toàn, đảm bảo nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật, các bản cập nhật bảo mật thường xuyên, giúp bảo vệ hệ thống khỏi các mối đe dọa mới nhất.

- Chỉ cài đặt phần mềm từ các nguồn chính thống, có giấy phép rõ ràng.

- Thường xuyên cập nhật hệ điều hành, phần mềm diệt virus và trình duyệt.

- Cẩn trọng với các liên kết và tệp tin lạ: Không mở các email, tin nhắn hoặc nhấp vào các liên kết đáng ngờ.

- Sử dụng phần mềm mã nguồn mở miễn phí, hợp pháp.

- Không tắt tường lửa, không vô hiệu hóa phần mềm bảo mật khi cài đặt bất kỳ ứng dụng nào.

