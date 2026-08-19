HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu, 19 triệu đến 201 triệu... của nhiều người dân

Nam An
|

Trong cùng một ngày, lực lượng công an tại nhiều địa phương đã kịp thời xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại từ 10 triệu đến hơn 200 triệu đồng sau những lần chuyển khoản nhầm.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chỉ vì một thao tác nhầm lẫn trong quá trình chuyển khoản, những khoản tiền không nhỏ đã được chuyển vào tài khoản của người khác. Ngay khi xảy ra sự việc, người dân đã chủ động tìm đến cơ quan Công an để trình báo, nhờ hỗ trợ xác minh, tìm lại tài sản. Từ sự chủ động ấy, cùng tinh thần trách nhiệm, khẩn trương của lực lượng Công an cơ sở, những khoản tiền chuyển nhầm đã nhanh chóng được xác minh, kết nối và trao trả về đúng chủ sở hữu.

Theo đó, ngày 13/8, Công an xã Thiên Cầm tiếp nhận thông tin một công dân ở Hải Phòng chuyển nhầm 10 triệu đồng vào tài khoản của bà Nguyễn Thị Lợi, trú tại xã Thiên Cầm. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã phối hợp với Ban công tác Mặt trận thôn xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản nhận tiền.

Sau khi xác định chính xác người nhận, Công an xã Thiên Cầm tuyên truyền, vận động bà Nguyễn Thị Lợi hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an và sự phối hợp của các bên, số tiền đã được hoàn trả cho đúng chủ sở hữu.

Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu, 19 triệu đến 201 triệu... của nhiều người dân - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Lợi hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cũng trong ngày 13/8, Công an xã Yên Hòa tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1982, đang làm việc trên địa bàn xã, về việc trong quá trình giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm hơn 19 triệu đồng vào tài khoản của người khác.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Hòa đã hướng dẫn chị Liên cung cấp các tài liệu liên quan đến giao dịch, đồng thời khẩn trương xác minh thông tin tài khoản nhận nhầm. Sau khi xác định được người nhận tiền, Công an xã phối hợp với Công an địa phương tuyên truyền, vận động người nhận hoàn trả số tiền cho chị Liên.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động hỗ trợ người dân giải quyết vụ việc, số tiền hơn 19 triệu đồng cũng nhanh chóng được trao trả về đúng chủ sở hữu.

Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu, 19 triệu đến 201 triệu... của nhiều người dân - Ảnh 2.

Chị Nguyễn Thị Liên vui mừng nhận lại số tiền mình đã chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an xã Rờ Kơi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh về việc chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1979, nơi cư trú: Thôn Bản Pạc Này, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh) chuyển nhầm số tiền 30 triệu đồng vào số tài khoản của một công dân trú tại xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Rờ Kơi đã nhanh chóng tiến hành xác minh và liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền. Qua quá trình làm việc, cháu A Dự ở thôn Gia Xiêng, xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi đã hợp tác, thể hiện tinh thần thiện chí và thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm cho người chuyển theo đúng quy định.

Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu, 19 triệu đến 201 triệu... của nhiều người dân - Ảnh 3.

Công an xã hỗ trợ cháu A dự chuyển trả số tiền chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đến chiều ngày 13/8/2026, Công an xã Rờ Kơi phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và cháu A Dự hoàn trả số tiền 30 triệu đồng cho chị Liên. Sau khi nhận lại tiền, chị Liên đã gửi thư cảm ơn đến các đơn vị chức năng vì đã tận tình hỗ trợ, giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi.

Cũng trong ngày 13/8, Công an xã Mỏ Cày (tỉnh Quảng Ngãi) đã kịp thời hỗ trợ một công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhận lại số tiền hơn 200 triệu đồng do chuyển khoản nhầm, qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở tận tụy, gần dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Trước đó, ngày 7/8/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng, anh Vũ Hữu Dương (sinh năm 1978, trú tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh) do sơ suất đã chuyển nhầm số tiền 201 triệu đồng từ tài khoản cá nhân đến một tài khoản của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mang tên "Nguyen Duc Lo". Trong lúc hoang mang, lo lắng, anh Dương đã đến trụ sở Công an phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh để trình báo sự việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản thụ hưởng có liên quan đến công dân xã Mỏ Cày nên Công an phường Bắc Giang đã nhanh chóng trao đổi thông tin để phối hợp hỗ trợ.

Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 10 triệu, 19 triệu đến 201 triệu... của nhiều người dân - Ảnh 4.

Công an xã hỗ trợ chú Nguyễn Đức Lô chuyển trả số tiền hơn 200 triệu đồng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau thời gian ngắn, Công an xã Mỏ Cày đã xác định chính xác chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm là chú Nguyễn Đức Lô (sinh năm 1967, trú tại thôn Minh Tân Nam, xã Mỏ Cày). Bản thân chú Lô không sử dụng các ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thông minh nên không biết có người chuyển tiền nhầm cho mình.

Khi được cán bộ Công an xã thông báo sự việc và giải thích cụ thể, với tinh thần trung thực, chú Lô đã vui vẻ phối hợp với lực lượng Công an và ngân hàng để chuyển trả lại số tiền cho chính chủ. Đến sáng ngày 13/8/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Công an xã đã hỗ trợ anh Vũ Hữu Dương nhận lại đầy đủ số tiền 201 triệu đồng.

Tags

công an tỉnh Hà Tĩnh

Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại