Công an Bình Dương tìm bị hại của "phó giám đốc" nổ cho vay được 5 triệu USD

Ngày 12-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do bị can Nguyễn Thị Thanh Phước thực hiện trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Để phục vụ điều tra, cơ quan này cũng thông báo tìm bị hại và những người liên quan.

Đối tượng Phước

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Phước (SN 1979, thường trú tại phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) có 2 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng được tạm hoãn thi hành án, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo kết quả điều tra, Phước đưa thông tin cá nhân gian dối là phó giám đốc một công ty có khả năng duyệt vay vốn với số tiền vay là 5 triệu USD, lãi suất 0,03%/tháng.

Với thủ đoạn như trên, Phước chiếm đoạt số tiền trên 5 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Trước đó, ngày 19-4, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Phước về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị những ai là bị hại của bị can Nguyễn Thị Thanh Phước liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp điều tra.