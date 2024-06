Công an bắt quả tang người đàn ông đang làm điều phạm pháp ở cổng chợ Long Biên

Ngày 10/6, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Quang (36 tuổi, trú tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Đàm Văn Quang thời điểm bị bắt. Ảnh: CACC

Trước đó, vào hồi 22h15' ngày 30/5, Tổ công tác Công an phường Phúc Xá phát hiện và bắt giữ đối tượng Đàm Văn Quang có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tại khu vực gần cổng chợ Long Biên. Tang vật thu giữ là 0,202 gam Heroin.

Hiện Công an quận Ba Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.