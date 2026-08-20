Công an bắt khẩn cấp một sinh viên đại học SN 2007 sau khi nhận trình báo của chủ tiệm vàng

Đây là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật tại tiệm vàng với số tài sản trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Ngày 19/8, Công an TP Đồng Nai thông tin, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 15/8, Công an phường Chơn Thành tiếp nhận tin báo của chị T.T.D, SN 1985, trú tại phường Chơn Thành về việc xảy ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng "K.B.A" do mình quản lý.

Theo trình báo, trong lúc chị D đang quản lý tại Tiệm vàng thì có 1 nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi cao khoảng 1,65-1,7m, dáng người gầy, nói giọng miền Nam, mặc áo khoác màu đen, quần tây dài màu đen, nón bảo hiểm màu xám, bịt khẩu trang, điều khiển xe máy màu xanh, không gắn biển số đến tiệm vàng để hỏi mua 1 lắc đeo tay bằng vàng, loại vàng 610, trọng lượng 1,88 chỉ (loại dây xoắn) trị giá khoảng 17 triệu đồng.

Sau khi nam thanh niên xem 1 lắc đeo tay bằng vàng thì không mua, trả lại và nói "để chiều quay lại mua", sau đó bỏ đi.

Hình ảnh hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Khoảng 15 phút sau, nam thanh niên tiếp tục quay lại nói "cho xem lại lần nữa để mua" thì chị D lấy 1 lắc tay bằng vàng đưa cho nam thanh niên đeo thử vào cổ tay bên phải rồi nam thanh niên bất ngờ bỏ chạy ra xe mô tô nổ máy tẩu thoát về hướng xã Nha Bích.

Chị D chạy bộ ra trước tiệm vàng truy hô nhưng đối tượng liều lĩnh, điều khiển xe mô tô tăng ga bỏ chạy. Sau đó, chị D đến Công an phường Chơn Thành để trình báo sự việc.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Chơn Thành đã phân công lực lượng nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành thu thập tài liệu, dấu vết... để xác minh đặc điểm nhận dạng của đối tượng và đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng cướp tài sản.

Với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua công tác xác minh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ chỉ hơn 3 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an phường Chơn Thành đã xác định, truy bắt thành công đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là H.T.H, SN: 2007, ngụ phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai (hiện đang là sinh viên trường ĐH năm thứ nhất).

Đối tượng H.T.H cùng phương tiện gây án (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Tại Cơ quan Công an, qua đấu tranh đối tượng H đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng của chị D sau đó mang đến Tiệm vàng K.C tại xã Trừ Văn Thố, TP. Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Lực lượng Công an phường đã phối hợp với Công an xã Trừ Văn Thố thu hồi tài sản bị cướp gồm 1 lắc tay vàng, loại vàng 610, trọng lượng 1,88 chỉ (loại dây xoắn); đồng thời tạm giữ phường tiện, vật dụng liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với H để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.